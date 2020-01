Gemma Galgani: tutte le informazioni sulla Dama più amata di Uomini e Donne, che da 10 anni fa impennare gli ascolti del trono Over.

Gemma Galgani è sicuramente il personaggio che fa più discutere a Uomini e Donne, durante le puntate del trono over. In cerca di un amore da 10 anni, nel tempo in trasmissione ha trovato diversi partners, ma per un motivo o per l’altro le storie non sono mai durate. Ma chi è Gemma? Conosciamola meglio.

Gemma Galgani: chi è

Gemma è nata a Torino il 19 gennaio 1950 e infatti ha appena festeggiato i suoi 70 anni.

Ha esordito a Uomini e Donne Over e nel 2016 ha addirittura raggiunto la prima serata con La lettera che non ti ho mai scritto, uno speciale sulla sua love story con Giorgio Manetti. Dal 2019 è impegnata in Giortì, programma al fianco dell’ex corteggiatrice e influencer Giulia De Lellis in cui organizzano feste ed eventi indimenticabili. Parallelamente, Gemma lavora come direttrice presso il Colosseo, teatro torinese, da quando aveva 20 anni.

E’ stata sposata una sola volta, quando aveva 23 anni con un ragazzo di 19 anni: il marito si chiamava Francesco ed era figlio di una famiglia borghese di Genova. I due si sono separati dopo poco. Non ha mai avuto figli, ma continua a sognare il grande amore.

Giorgio Manetti è stata la persona a cui ha voluto più bene, anche se la loro storia è finita nel 2015. Dopo questa delusione, Gemma si lega a Marco Firpo, ma anche in questo caso la relazione si conclude poco dopo. Nel 2018 conosce Rocco Fredella, con il quale intraprende un rapporto fatto di alti e bassi fino a che l’uomo decide di abbandonare la trasmissione. Nel 2019 approfondisce la conoscenza con un altro “cavaliere”, Juan Luis Ciano, ma anche questa volta finisce male.

