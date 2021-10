Giancarlo Magalli, avete mai visto la figlia? Chi è la bellissima 

Conoscete la figlia di Giancarlo Magalli? Ecco chi è Michela, bellissima ragazza molto affezionata al suo papà

Giancarlo Magalli è uno dei conduttori che più di tutti ha caratterizzato la televisione italiana negli ultimi anni. Molto amato dai telespettatori della tv, è il presentatore del famoso programma mattiniero I Fatti Vostri, trasmesso dalla Rai.

Nonostante Magalli sia un personaggio molto riservato ed estremamente attento a tutelare la sua vita privata, vi accompagniamo alla scoperta di un membro molto importante della sua famiglia: la sua amatissima figlia. Ecco chi è e cosa fa.

Giancarlo Magalli, ecco chi è sua figlia

Il conduttore di I Fatti Vostri è molto geloso della sua vita privata, in particolare di sua figlia Michela. La bellissima ragazza è molto amata dal padre ed è seguitissima sui social. È infatti molto attiva su Instagram e spesso condivide contenuti interessanti.

LEGGI ANCHE –> TOTTI E ILARY BLASI SONO DAVVERO IN CRISI? SPUNTA LA VERITÀ

In pochissimi conoscono la figlia di Giancarlo Magalli, ma non tutti sanno che, durante una puntata di Vieni da me, in cui era ospite proprio Magalli, è stata mostrata anche la figlia del presentatore. In quella occasione, i telespettatori hanno avuto la possibilità di conoscere Michela e ammirare la sua bellezza.

Durante la puntata, infatti, la ragazza ha fatto la sua presentazione è ha spiegato che la sua occupazione è quella di web influencer. Inevitabilmente, in tantissimi sono andati a curiosare sul suo profilo Instagram e hanno iniziato a seguirla.

Michela Magalli è nata il 15 giugno 1994, dalla relazione tra Giancarlo Magalli e Valeria Donati, seconda moglie del conduttore. Michela ha infatti una sorellastra, Manuela Magalli, nata dal matrimonio tra Giancarlo Magalli e Carla Crocivera.

LEGGI ANCHE –> FABRIZIO CORONA E NINA MORIC SONO TORNATI INSIEME? ECCO LA VERITÀ

Nel 2018, Michela ha dovuto affrontare la sua sfida più dura. Non tutti sanno, infatti, che 3 anni fa la ragazza è stata ricoverata in ospedale per via della Sindrome di Dress, causata da alcune reazioni allergiche dovute alla penicillina. Fortunatamente, Michela si è ripresa alla grande e oggi continua con il suo lavoro.