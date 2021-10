Amici: Dario il nuovo ballerino ha già lavorato con la Peparini! Web in rivolta

Vediamo meglio insieme per quale motivo il web si sta arrabbiando con Veronica dopo l’ingresso ad Amici di Dario, il nuovo ballerino.

Oggi è andato in onda un nuovo appuntamento per quanto riguarda il programma condotto da Maria De Filippi, ovvero Amici.

Ma tra i ballerini entrati nella scuola c’è Dario che ha già fatto parte di vari stage con Veronica, ed il web non ha preso benissimo la notizia, ma vediamo meglio.

Il posto lasciato vuoto da Mirko Masia è stato preso da Dario Schirone, ma il ballerino conosce davvero molto bene la maestra.

Veronica Peparini sceglie Dario: il web in rivolta

Infatti in tantissimi sono andati subito a controllare il suo profilo social di Instagram anche semplicemente per sapere qualcosa in più su di lui.

Dario, oltre a lavorare con Veronia, ha anche lavorato con Giuliano Peparini al serale proprio di Amici.

Non sembra che nel regolamento ci sia nessuna indicazione in merito a questo, e sicuramente potrebbe non essere la prima volta che accade.

Ma il motivo principale del pretendere del pubblico a casa, non è tanto aver partecipato ai vari stage, perchè molti ballerino seguono quelli dei loro beniamini sul piccolo schermo.

L’accusa principale e aver lavorato con lei per un videoclip, e nello specifico quello di Random.

Si è aggiunto poi il fatto che nella sfida ha ballato sulle note di Marea, e su Instagram c’è un video fatto proprio con questa coreografia durante uno stage.

Abbiamo poi le foto del Serale di Amici, di alcuni anni addietro dove Giuliano lo ha scelto come ballerino.

Al momento il web non è molto contento di queste informazioni che ha scoperto, e non possiamo ancora sapere se ci saranno dei provvedimenti a breve, o se questo è consentito sul regolamento del programma.

E voi cosa ne pensate di questa scelta fatta da parte di Veronica nei confronti di Dario? Siete d’accordo con il web che è impazzito per la scelta e non la trova giusta?