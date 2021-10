Domenica In: Mara Venier ferma l'ospite "Non mi toccare"

Vediamo insieme che cosa è successo durante l’appuntamento di oggi di Domenica In con un’ospite in particolare e Mara Venier.

Come ogni domenica è andata in onda una nuoca puntata per quanto riguarda la trasmissione condotta da Mara Venier che dovrebbe segnare anche l’ultimo anno della sua lunghissima carriera televisiva.

Ma qualcosa di davvero particolare tra la padrona di casa ed un ospite è accaduto, vediamo meglio insieme.

Mara Venier: cosa è successo?

Il programma è iniziato con un momento amarcord dove Mara intervistava le mitiche gemelle Kessler, oltre ad altri personaggi come Pupo, Fabio Canino e Pino Strabioli.

E’ arrivato poi il grande chef italiano Gianfranco Vissani, che ha mostrato a tutti come si prepara una squisita pasta alla carbonara.

Ma durante il programma, dato il modo i fare del noto chef, molto caloroso, Mara Venier è intervenuta dicendo:

“Non mi toccare e non mi baciare!”

L’uomo non è riuscito ad insegnare nulla alle mitiche gemelle Kessler per come fare la pasta perchè Mara interveniva davvero molto spesso, ma non solamente lei.

La pasta si doveva ovviamente cuocere così Mara ha fatto partire la musica per Pupo e per le Kessler ed attendere la cottura a puntino del piatto.

Successivamente c’è stato un omaggio a Corrado, che ha lavorato con loro, ma alla fine la Carbonara è riuscita?

Purtroppo no perchè Mara gli ha fatta scolare la pasta prima che fosse pronta e messo l’uovo troppo presto facendolo diventare una frittata.

Insomma un momento con tanto caos tra i vari ospiti che ha lasciato anche il pubblico a casa un po’ perplesso, e voi cosa ne pensate di quanto è accaduto a Domenica in?