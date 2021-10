Can Yaman ritorna con la sua collega Demet Ozdemir dopo la chiacchieratissima love story con Diletta Leotta? Ecco la verità sui due attori.

Affascinante e talentuoso, Can Yaman si è preso senza difficoltà anche il favore del pubblico italiano, con le sue apprezzatissime performance prima in Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, poi in DayDreamer – Le ali del sogno e Mr. Wrong – Lezioni d’amore.

Proprio in questi ultimi mesi, l’attore turco ha raggiunto una grandissima popolarità, diventando un vero e proprio sex symbol ed essendo richiestissimo per quanto riguarda le varie produzioni; soprattutto, è stato al centro del gossip per la sua relazione con Diletta Leotta.

Tra i due, come confermato dalla conduttrice sportiva, è definitivamente finita, ma sembra che Yaman sia già pronto a “consolarsi” con una sua vecchia fiamma; ecco la verità sulla vita sentimentale dell’attore.

Can Yaman, ritorno di fiamma con Demet Ozdemir? Ecco la verità sui due

Yaman e la Leotta sembravano molto innamorati, tanto che l’attore ha anche aiutato la conduttrice nella sua esperienza da fuggitiva nella seconda stagione del reality Amazon Prime Video Celebrity Hunted – Caccia all’uomo.

I due si erano fidanzati ufficialmente, con tanto di presentazioni ad entrambe le famiglie, ma dopo le voci su un possibile matrimonio è arrivata una crisi che ha portato alla definitiva rottura.

In molti hanno anche ipotizzato una relazione costruita a tavolino, ma la verità sulla questione resta al momento celata; ciò che è certo è che i due si sono ora lasciati e, nello stesso tempo, anche Demet Ozdemir ha concluso la sua relazione col cantante Oguzhan Koc.

Secondo l’esperto Alessandro Rosica, conosciuto su Instagram come Investigatore Social, tra i due ci sarebbe stata questa relazione fake (con una relazione fisica reale) chiusa però in anticipo, rispetto ai tempi, per una certa insofferenza della Leotta nei confronti degli eccessivi comportamenti dell’attore, abituato a divertirsi in maniera eccessiva.

A questo punto, molti fan hanno riacceso la speranza di vedere di nuovo insieme i due protagonisti di DayDreamer, che a quanto racconta il gossip avevano anche intenzione di sposarsi prima del tradimento di Yaman.

Secondo gli esperti sarebbe veramente sospetto che, nello stesso momento, i due abbiano concluso le loro rispettive relazioni; potrebbe certo trattarsi di una casualità, ma in molti già sognano di vedere ricomposta una coppia così amata sul piccolo schermo.

Intanto a Verissimo la bionda catanese ha gli occhi lucidi quando parla del suo ex, facendo intuire come ancora provi qualcosa per lui; tutti comportamenti “falsi” per Rosica, che afferma come per lei sia un “prestigio” essere etichettata come una ex di Yaman.

Quale sarà la verità? Di certo, tornati entrambi single, saranno due dei vip più ambiti ed è certo che finiranno presto di nuovo al centro di altri gossip.