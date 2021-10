U&D, incredibile ritorno al programma per Giorgio Manetti: “il gabbiano” torna al dating show per corteggiare Isabella Ricci?

Il trono over di Uomini e Donne sta infiammando il pubblico già dopo solamente qualche settimana dall’inizio della nuova edizione; forse ancor di più di quelli del classico, dame e cavalieri del trono over stanno tenendo gli spettatori di Canale 5 incollati al televisore.

Tra i protagonisti Biagio, Armando e Graziano, così come al solito Ida, Isabella e Gemma; tra nuove frequentazioni e accese discussioni, il divertimento di certo non manca.

In questi ultimi giorni si sta parlando però di un clamoroso ritorno al dating show di Maria De Filippi: quello di Giorgio Manetti, storico ex di Gemma conosciuto da tutti come “il gabbiano” o “George”. Manetti tornerà davvero?

U&D, Giorgio Manetti ritorna per corteggiare Isabella Ricci? La verità

In questi ultimi giorni pare non si parli d’altro: in molti sono convintissimi che Giorgio tornerà a Uomini e Donne, per corteggiare niente meno che Isabella Ricci, elegante dama 62enne rivale della sua ex, Gemma Galgani.

A far scattare i rumor la fine della relazione, diventata anche una convivenza, dell’uomo con una donna di nome Caterina; Manetti sarebbe dunque di nuovo single e in molti credono sia il momento giusto per vederlo di nuovo in studio.

Proprio dopo la rottura con Caterina, Giorgio si è esposto in un’intervista dichiarando un certo interesse proprio per Isabella; dopo le sue parole, in molti non hanno più avuto dubbi su un imminente ritorno al dating show di Giorgio.

A quanto pare però, la realtà è ben diversa dalle aspettative del pubblico e pare che il toscano non abbia nessuna intenzione di partecipare nuovamente a Uomini e Donne. Parlando col settimanale Mio infatti, ha escluso un suo ritorno (nonostante confermi l’ammirazione per Isabella, ritenuta affascinante ed intelligente) considerando come il suo cuore sia già impegnato.

Dopo Caterina, Giorgio ha già ritrovato l’amore e, dallo scorso agosto, il 65enne è felicemente impegnato; settimana dopo settimana, la relazione si è fatta sempre più seria e l’ex-cavaliere non ha nessuna intenzione di rovinare le cose.

Il periodo ha Uomini e Donne dunque, stando alle sue parole, può dirsi finito, e nell’intervista tra l’altro sembra criticare il programma. ” Mi sembra sia cambiato un po’ tutto, non è più eccitante come prima e di amore ormai si parla raramente. Più che altro si litiga e si fa spettacolo con le discussioni” le parole di Giorgio, che daranno alito sicuramente a diverse polemiche.