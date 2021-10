Anna Tatangelo: Scene da un matrimonio molto criticato, ma lei perfetta!

Anna Tatangelo impegnata come conduttrice con lo storico programma tv è perfetta, ma Scene da un matrimonio è criticatissimo.

La precoce cantante laziale si è ripresa la scena in grande stile, cominciando una vera e propria nuova fase della sua vita; l’ ex-compagna di Gigi D’Alessio sembra essere proprio tornata alla ribalta, dopo l’esordio e il trionfo da giovanissima ( a soli 15 anni) nella Categoria Giovani del Festival di Sanremo 2002.

Capace di incantare con la sua incredibile voce e altrettanta immensa bellezza, la Tatangelo si è ora messa in gioco come conduttrice, guidando il ritorno in onda dello storico programma Mediaset Scene da un matrimonio. Il programma ha ricevuto molte critiche sin dai primissimi minuti, ma la Tatangelo spicca per grazia e fascino.

Anna Tatangelo, la cantante perfetta come conduttrice ma il programma viene criticato

Nel corso di questa prima puntata di Scene da un matrimonio (andata in onda lo scorso sabato 2 ottobre) il programma ha presentato le nozze di Rosita e Riccardo, due toscani originari di Castiglioncello, comune in provincia di Livorno.

La storia dei due, narrata con tutte le varie complicazioni (che si sono poi sciolte con la proposta di matrimonio) ha inoltre mostrato tutte le difficoltà nell’organizzazione di cerimonia e rinfresco, a causa della pandemia scatenata dal COVID-19.

A quanto pare però, il pubblico non ha per niente gradito l’impostazione e la realizzazione del programma, tanto che solo appena dopo pochi minuti dalla messa in onda ha cominciato a ricoprire Scene da un matrimonio di critiche sui social.

In molti, specie su Twitter, hanno trovato il programma non soltanto anacronistico, ma non adatto alla fascia pomeridiana del sabato di Canale 5 (e inizialmente, come ricordano in molti, era previsto per la domenica).

Il problema principale risiederebbe nello stile del programma, fuori contesto al giorno d’oggi e poco affascinante per il pubblico; salvata invece dalla bufera Anna Tatangelo, che ha ricevuto invece i complimenti per la sua narrazione degli eventi.

“Mi spiace per la Tatangelo che si è messa in gioco, ma per il resto un programma vecchio come la Bibbia” uno dei commenti su Twitter, mentre un altro sottolinea come anche Real Time si sarebbe rifiutato di mandare in onda qualcosa del genere.

Tra tanta amarezza, anche spazio all’ironia: “Bene, ora facciamo che questo programma sia solo uno scherzo e dopo la pubblicità Anna fa un concerto streaming” scrive un utente, e chissà che Mediaset non ci pensi davvero dopo la pioggia di critiche…