Una Vita: il segreto di Ildefonso è stato rivelato a tutti

Vediamo insieme che cosa succederà nel nuovo appuntamento per quanto riguarda la nostra soap opera Una Vita.

Tutti i giorni abbiamo modo di assistere ad una serie di avvenimenti sempre più interessanti per quanto riguarda la soap opera spagnola, Una Vita.

Ma quello di oggi è davvero importante per alcuni sviluppi, anche molto drammatici che ci saranno nelle prossime puntate.

Iniziamo con il dire che Ildefonso ad inizio puntata accusa Camino di averlo ingannato, perchè conosce le sue inclinazioni per quanto riguarda l’amore e gli dirà che l’ha scelta anche per questo motivo.

Il segreto di ildefonso viene rivelato a tutti!

La ragazza quindi capisce di essere stata usata, e che tutto l’impegno che aveva messo era stato inutile.

Camino si reca dalla sua nuova amica Anabel e le racconta tutto l’accaduto, confidando e sperando nella sua massima discrezione dato l’argomento trattato.

Ma durante una festa a casa di Marcos, per festeggiare la nuova casa, Anabel beve troppo e rivela a tutti il segreto intimo di Ildefonso, tutti i presenti, ovviamente restano senza parole!

Passando poi per casa Palacios, dopo che Antonito ha deciso di candidarsi con i Comnservatori, in netto contrasto con il partito Liberale scelto da Ramon, la guerra in casa si fa sempre più aspra.

Il conflitto che è nato in casa ovviamente non si fermerà sulle piazze, e le due mogli, Carmen e Lolita cercheranno di far fare pace ai due.

Bellita, grazie al marito, ha ritrovato una serenità che non sperava, e vive molto bene anche la gravidanza lontano dalla figlia.

Ovviamente capisce anche lei che deve essere sempre impegnata e per questo motivo il marito la spinge a fare un disco con tutti i suoi più grandi successi, un’occasione incredibile per unire l’utile al dilettevole.

Ci aspetta quindi, anche oggi al solito orario, ovvero alle 14.10 un nuovo interessantissimo appuntamento per quanto riguarda Una vita.