Gf Vip Principesse Selassié, chi è e cosa fa il bellissimo fratello FOTO

Le sorelle e principesse Selassié sono protagoniste del Gf Vip, ma sapete che hanno un fratello? Ecco chi è e cosa fa Christian Selassié

Il Gf Vip è iniziato da poco ma possiamo già individuare alcuni protagonisti. Se a far parlare di sé (in maniera negativa) ci ha pensato il giornalista Amedeo Goria con la vicenda dell’intimo nel letto d Ainett Stephens, al centro della scena ci sono sicuramente le tre principesse Selassié.

Le tre bellissime ragazze hanno certamente attirato l’attenzione su di loro e, grazie anche al loro carattere molto estroverso, sono arrivate al cuore dei telespettatori del reality. Ma non tutti sapevano che le principesse hanno anche un fratello, Christian. Ecco chi è.

Principesse Selassiè, ecco chi è il fratello Christian

Lucrezia, Clarissa e Jessica Hailé Selassié formano il terzetto più amato della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini. Le tre riescono ad essere confidenti con tutti e certamente hanno conquistato spazio nella casa.

LEGGI ANCHE –> TOTTI E ILARY BLASI SONO DAVVERO IN CRISI? SPUNTA LA VERITÀ

D’altronde, il Gf Vip ha tanto da offrire e le tre sorelle rientrano a pieno titolo tra le favorite dell’edizione. Il pubblico le ama e ha già iniziato a parlare molto di loro, ma non tutti sanno che le tre principesse hanno anche un fratello.

Il fratello delle principesse Selassié si chiama Christian. Nato nel 1989, Christian Selassié ha 32 anni e non è un personaggio famoso. Non ama infatti mostrarsi al pubblico, pur essendo comunque un personaggio di sangue reale. È infatti uno degli eredi al trono del regno di Etiopia.

Come già detto, Christian non è molto noto e non ama parlare di sé. Tuttavia, nel 2018 Giovanni Ciacci parla del giovane principe, all’epoca 28enne. Il principe e Selassié avrebbero infatti avuto una storia d’amore ed è stato lo stesso Ciacci a parlare della cena romantica tra i due.

LEGGI ANCHE –> FABRIZIO CORONA E NINA MORIC SONO TORNATI INSIEME? ECCO LA VERITÀ

Lo stesso costumista della Rai ha parlato di lui come un principe che gli ha fatto la corte e che, dopo essersi conosciuti, ha chiesto di sposarlo a luglio scorso. Il matrimonio, tuttavia, non è andato a buon fine e ad ora non se ne conoscono le motivazioni.