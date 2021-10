Love is in the air: Serkan la combina grossa! Ecco cosa succede

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda il nuovo appuntamento della soap opera turca, Love is in the air.

Anche oggi ci aspetta un nuovo interessante appuntamento per quanto riguarda la nostra soap opera preferita che viene dalla Turchia, ovvero Love is in the air.

Vediamo però che cosa succederà di avvincente e di interessante che ci terrà sicuramente incollati al piccolo schermo.

Come sappiamo Deniz è un caro amico della famiglia di Yildiz ed è tornato in città esclusivamente per aprile un nuovo locale.

Serkan la combina grossa!

Aydan chiede ovviamente una mano per organizzare la super festa per il ritorno di Serkan che avevano dato per disperso dopo un bruttissimo incidente aereo.

Tutti i dipendenti della ArtLife si riuniscono, ma solamente Melek e Leyla pensano che Erdem le abbia prese in giro.

Perchè ha confessato alle due donne che si sarebbe presentato con la sua nuova fidanzata, ma in realtà non c’è nessuno accanto a lui alla festa.

Ovviamente, beccato alla festa senza nessuno, decide di fare una scommessa davvero pericolosa.

Ma torniamo alla coppia principale che in questo momento è divisa, ovvero quella formata da Eda e Serkan.

Stando alla visita neurologica che ha fatto Bolat, la memoria potrebbe tornare attraverso o qualcosa di familiare che si può ricordare o tramite qualcosa di completamente inaspettato.

La bella Eda, quindi decide di fare qualcosa che nessuno pensava fecessi, ovvero si avvicina a Serkan e lo bacia con passione all’interno del locale.

Ovviamente, Serkan l’allontana immediatamente e corre da Selin per chiederle di diventare sua moglie.

Tutte le speranze di Eda ovviamente cadono in un instante come il suo cuore che si fa in mille pezzi.

L’uomo non riesce a ricordare assolutamente nulla della sua bella Yildiz, ed Eda prende la decisione di voler dimenticare l’uomo, chiedendo aiuto ai suoi amici, anche se sicuramente non sarà facile.

Possiamo solamente attendere le prossime puntate al solito orario, ovvero alle 16.55 su Canale 5.