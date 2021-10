Gabriel Garko innamorato: l’attore ritrova il sorriso dopo la tempesta

Gabriel Garko innamorato dopo la tempesta: l’attore, uscito finalmente allo scoperto, si gode la sua nuova relazione in tutta serenità.

Considerato per anni l’attore più affascinante del panorama italiano, Gabriel Garko ha vissuto in questi ultimi anni un periodo totalmente di svolta; nato Dario Gabriel Oliviero, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo grazie ai fotoromanzi e come ballerino di Scherzi a parte.

Il grande successo arriva, dopo esperienze precedenti come attore, grazie a serie come Il bello delle donne e soprattutto L’onore e il rispetto e Il peccato e la vergogna, che gli hanno dato modo di interpretare complessi ruoli da “cattivo”.

A quasi 50 anni, dopo essere stato a lungo considerato un sex symbol, Garko ha fatto coming out (nonostante voci sulla sua omosessualità circolassero da tempo) e oggi si gode il suo nuovo amore allo scoperto.

Gabriel Garko innamorato, chi è il suo nuovo fidanzato: tanti sogni per i due

Nella sua lunga carriera, all’attore sono stati attribuiti diversi flirt (mai però confermati) con sue colleghe, come come Serena Autieri e Adua Del Vescovo; una grande storia d’amore l’ha invece vissuta con Eva Grimaldi, con la quale ha anche convissuto per otto anni.

Dopo il coming out in diretta al Grande Fratello Vip, la vita di Gabriel è però totalmente cambiata; ospite della nuova puntata di Verissimo, l’attore si è confessato parlando del suo nuovo amore e dei tanti desideri, compreso quello di diventare padre.

“Mi piacerebbe tanto. Penso che sarei anche un bravo padre, ma avrei molta paura per il mondo com’è oggi, che non so se mi piace” spiega l’attore parlando della paternità, che resta comunque un desiderio pieno di ostacoli.

“Entro quest’anno prenderò una decisione a riguardo e mi informerò bene. Da single non posso adottare per la legge italiana e nemmeno con un eventuale compagno” sottolinea Garko, che prenderebbe anche in considerazione l’ipotesi della maternità surrogata, sempre se si potesse fare nel nostro paese.

Entro quest’anno quindi l’attore rifletterà bene sulla situazione e, dal canto suo, spera di avere sempre vicino il suo nuovo amore, con cui si è ufficialmente fidanzato da poco.

“Ho una storia da poco, ma è iniziata molto bene. Ha 36 anni ma non c’entra nulla con la mia professione e non fa il modello” puntualizza l’attore, che a precisa domanda di Silvia Toffanin risponde che gli piacerebbe davvero tanto costruire qualcosa di importante col suo lui.