Verissimo: svelati gli ospiti incredibili di sabato 2 e domenica 4 ottobre

Vediamo meglio insieme chi abbiamo modo di vedere nelle due puntate per quanto riguarda Verissimo, parliamo di ospiti bomba!

Da quando è iniziato la scorsa settimana il programma condotto da Silvia Toffanin è sempre super seguito, ma quest’anno abbiamo avuto un’incredibile novità.

Abbiamo infatti modo di vedere Verissimo, non solamente il sabato ma anche la domenica, è stato infatti raddoppiato l’appuntamento settimanale.

LEGGI ANCHE —> Jessica Morlacchi età, studi, stipendio, lavoro, fidanzato: tutto su di lei

Ma vediamo meglio in anteprima quali incredibili ospiti avremmo modo di vedere e di ascoltare le loro interviste incredibili.

Verissimo: ospiti bomba!

Iniziamo con il dire che ci sarà una interessantissima intervista alla bella e brava Federica Panicucci, che aprirà il suo cuore parlando della sua vita private, e forse anche del matrimonio con il suo compagno, ma anche di quella lavorativa.

Troveremo poi anche una intervista di coppia, se così possiamo dire ai nuovi conduttori di Strisci la Notizia, ovvero Vanessa Incontrada e Alessandro Siani.

Un’ospite particolarmente atteso è Gabriel Garko che aprirà il suo cuore alla bella e brava Silvia, parlando della sua carriera, ma svelando anche un progetto particolare che ha in mente per quest’anno.

LEGGI ANCHE —-> Michele Morrone ha perso la testa per lei: chi è la nuova fidanzata

Arriverà in studio poi anche Francesca Neri, la scorsa settimana Silvia aveva incontrato il marito Claudio Amendola che aveva parlato della sua malattia che sta affrontando da anni.

In questo caso ne parlerà direttamente lei e spiegherà tutto il calvario che sta avendo, con tanto di allontanamento dal mondo della televisione e del cinema

Insomma come anticipazioni degli ospiti che si troveranno nel salotto di Silvia Toffanin non sono niente male, e poi ci saranno anche moltissimi altri personaggi famosi.

Quindi non ci resta che dare l’appuntamento, in questo caso doppio per Verissimo, sia per sabato 2 ottobre che per domenica 3 ottobre al solito orario!