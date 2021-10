Beautiful: Eric lascia Quinn, ma prima succede l'impensabile

Vediamo insieme le anticipazioni per quanto riguarda la soap opera americana per eccellenza, ovvero Beautiful.

Non c’è stato un momento che non è andato in onda la soap opera che tiene tutti incollati al piccolo schermo, stiamo parlando proprio di Beautiful.

Ma cerchiamo di capire in anteprima alcune anticipazioni che ci lasceranno davvero senza parole.

Iniziamo con il dire che questa volta Eric prenderà una decisione davvero importante e particolare per quanto riguarda il suo matrimonio con Quinn.

Eric e la decisione incredibile

L’uomo infatti potrebbe richiedere l’annullamento del matrimonio, in modo tale che le continui la sua relazione con l’avvocato Carter.

Anche perchè l’accordo proposto da Eric è davvero particolare e non può di certo andare avanti.

Ricordiamo che Eric, dopo aver scoperto di avere un problema intimo, vuole che la moglie non rinuncia alla passione e propone ai due ex amanti, di continuare a vedersi ma con discrezione.

Ma ovviamente non può sapere che Ridge, insieme a Justin Barber, stanno spiando Quinn e di conseguenza scopriranno questo piano.

Il figlio di Eric, corre immediatamente dal padre per comunicare cosa ha scoperto, ma resta completamente allibito quando scopre la verità.

Nei prossimi appuntamenti, sarà Katie Logan che cercherà di far riflettere Eric sulla sua proposta davvero particolare fatta alla moglie.

E capirà che oltre a voler far felice la moglie, la preoccupazione principale di Eric è la paura di rimanere da solo.

L’uomo capirà che Katie ha ragione, e da questo momento in poi ci saranno incredibili cambiamenti in lui.

Eric deciderà quindi di iniziare le pratiche per il divorzio e di lasciare andare Quinn con Carter.

Non possiamo sapere ancora quale sia la decisione da parte di Quinn, se accetterà di buon grado la proposta o meno.

Non ci resta che attendere e vedere come si svilupperanno le prossime puntate per quanto riguarda Beautiful.