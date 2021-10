La notizia è stata confermata: Michelle e Tommaso pronti per un nuovo ed importantissimo traguardo. Vediamo insieme i dettagli.

Nella vita di Michelle Hunziker la tv ha svolto un ruolo importantissimo, sia per la sua carriera che per la sua vita personale e sembra che la figlia Aurora Ramazzotti abbia intenzione di seguire le stesse orme della bellissima mamma. Entrambe hanno dimostrato di essere particolarmente spigliate, sveglie ed ironiche, ma soprattutto di avere la capacità di incanalare su di loro tutte le attenzioni del pubblico a casa.

Fino ad oggi, il secondo marito della showgirl svizzera – Tommaso Trussardi – sembrava particolarmente restio alle apparizioni sul piccolo schermo. Il pupillo della casa di moda infatti, è particolarmente riservato ed introverso e, anche sui social, tende a non essere particolarmente attivo. Tuttavia, sembra che qualcosa stia cambiando nella casa Hunziker-Trussardi, in quanto vedremo presto l’affascinante Tommaso in tv su Discovery. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Trussardi debutta in un programma tutto suo

Il marito di Michelle Hunziker, oltre ad essere follemente innamorato di sua moglie, è anche particolarmente appassionato di moto ed auto d’epoca ed è proprio su questo che si basa il programma costruito su misura di Tommaso Trussardi. Fino ad ora, le uniche apparizioni in tv a cui abbiamo assistito, risalgono a qualche anno fa, quando il pupillo della casa di moda era giudice a Poject Runway e, successivamente, venne invitato come ospite a Sky Arte.

Ora però, il concetto è totalmente diverso, in quanto Tommaso Trussardi sarà il protagonista indiscusso della trasmissione pronta a fare prossimamente il suo debutto: stiamo parlando di Motor Trend, canale in cui l’affascinante marito della showgirl ci darà lezioni di restomod!

Obiettivo del programma è quello di mostrare come sia possibile trasformare una moto, oppure un auto d’epoca, in un meraviglioso bolide adatto alla nostra contemporaneità. In sostanza, spiegherà il processo di trasformazione e restauro di autoveicoli vintage, pronti ad acquistare una nuova vita.

Il programma debutterà sul canale Motor Trend di Discovery e, a questo punto, non vediamo l’ora di vedere se Tommaso Trussardi sia bravo a condurre quando la moglie e la bellissima Aurora Ramazzotti.