E’ stato confermato l’addio definitivo di Terence Hill a Don Matteo, eppure le parole di Frassica lasciano sperare in un finale diverso.

Pochi giorni fa, abbiamo assistito alle ultime riprese di Terence Hill nella storica serie di Don Matteo. Nella tredicesima stagione infatti, dovremo dire per sempre addio all’amato prete detective, per accogliere nel cast Raoul Bova. Molti l’hanno considerata quasi la fine di un’era e le immagini che sono circolate in rete hanno fatto commuovere tutti i fan della serie.

Eppure, recentemente, Nino Frassica è stato ospite a Che tempo che fa – condotto da Fabio Fazio – e in quell’occasione si è lasciato sfuggire uno spoiler sconvolgente. Dopo le dichiarazioni dell’attore, il pubblico da casa ha incominciato a sperare in un ritorno improvviso di Terence Hill nella trama della tredicesima stagione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Terence Hill, ritorno epocale in Don Matteo 13?

Ormai i telespettatori più fedeli della nota serie tv, si erano rassegnati all’idea di dire addio all’incredibile Don Matteo e si dicevano pronti ad accogliere la new entry Don Massimo, personaggio che sarà interpretato dal sex symbol Raoul Bova. Eppure, Nino Frassica – che nella serie interpreta l’esuberante maresciallo Nino Cecchini – ospite da Fabio Fazio, si è lasciato sfuggire uno spoiler che ha lasciato il pubblico letteralmente sconvolto.

Pochi giorni fa infatti, era diventato virale sul web il video che ritraeva il grande Terence Hill, terminare le riprese della sua ultimissima scena: nelle immagini si vede tutto il cast commosso e il regista Luca Bernabei che esprime la seguente affermazione ‘Signori e Signore, Terence Hill ha finito le riprese di Don Matteo’. Tuttavia, le parole di Nino Frassica ribaltano completamente la situazione…

Sembra infatti, che Don Massimo non prenderà definitivamente il posto di Don Matteo, ma lo sostituirà solo per un lasso di tempo. Ecco le sconvolgenti parole di Nino Frassica: “Ad un certo punto della serie Terence Hill andrà via. Poi tornerà. Attenzione non è un addio, è un arrivederci”.

Sono queste le parole che hanno acceso la speranza nei cuori del fan della serie. A questo punto dovremo attendere la messa in onda per capire veramente se quello di Hill sia un ‘addio’ oppure un semplice ‘arrivederci’.