U&D: Armando Incarnato ha sbagliato nuovamente! Ecco cosa ha combinato con la dama

U&D, Armando Incarnato ci ricasca e sbaglia nuovamente anche con la sua nuova dama: ecco cosa ha combinato il cavaliere partenopeo.

Ancora una volta le nuove puntate di Uomini e Donne promettono scintille, con al centro della scena sempre dame e cavalieri del trono over. Ida, Gemma, Isabella, Biagio, Armando e tutti gli altri continuano ad appassionare il pubblico, col desiderio però di trovare l’amore.

Dopo una precedente discussione proprio con Ida Platano, sua ex, Armando Incarnato torna ancora protagonista della scena finendo però al centro delle polemiche; il cavaliere partenopeo ci casca di nuovo e sbaglia clamorosamente, deludendo la dama. Ecco cosa ha combinato.

U&D, Armando Incarnato sbaglia di nuovo: ecco cosa ha fatto

Nella recente puntata, si è parlato molto della recente frequentazione di Armando, che sembrava procedere per il verso giusto; questa volta, sembrava davvero che il cavaliere partenopeo fosse pronto a “sistemarsi”.

A dispetto di tutti i buoni propositi però, Armando sembra non essere ancora riuscito a concedersi totalmente ad una relazione seria e stabile e continua a rivolgere attenzioni anche ad altre donne, mandando su tutte le furie Marika.

La dama non ha gradito per nulla le attenzioni che Armando ha dato ad una nuova ragazza del parterre, con cui Incarnato ha anche deciso di ballare, sorprendendo tutti in studio e non.

A rincarare la dose anche i due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, che non si sono lasciati sfuggire l’occasione di attaccare Armando e di sottolineare come abbia tutta l’intenzione di recitare il copione dello sorso anno. Cosa deciderà di fare Marika, continuerà a frequentare Armando o chiuderà i ponti? Nelle prossime puntate ne sapremo sempre di più.

Nel frattempo, la tronista del trono classico Andrea Nicole è piena di dubbi. Inizialmente vicinissima a Ciprian, ha ora conosciuto Gabrio, un corteggiatore con un particolare passato che l’ha colpita in positivo.

Durante questa settimana uscirà con entrambi i corteggiatori per chiarirsi le idee, promettendo di dare delucidazioni ad entrambi. Chi sarà la sua scelta? Andrea Nicole è pronta a stupire.