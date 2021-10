Scandalo nel programma di Carlo Conti, sembra che i concorrenti comincino a contestare la produzione di Tale e Quale Show.

Anche quest’anno, il programma Rai – Tale e Quale Show – sta facendo record di ascolti. Sono moltissimi i telespettatori fedeli alla trasmissione condotta da Carlo Conti e, nonostante siano state apportate delle novità al programma, sia dal punto di vista del format che della giuria, sembra che i fan più sfegatati abbiano accettato di buon grado questi cambiamenti.

Iconici sono i commenti di Cristiano Malgioglio e ormai Loretta Goggi è diventata un pilastro importante per la trasmissione. Tuttavia, sembra che i concorrenti non siano entusiasti come il pubblico che li segue: dietro le quinte infatti, si stanno diffondendo dei malumori proprio relativi ai pezzi assegnati. Scopriamo insieme cos’è successo.

Lamentele da parte dei concorrenti

Le prime tre puntate del programma hanno visto vincere i Fratelli di Guidonia per due volte consecutive e, successivamente, Dennis Fantina. Nonostante si siano trovati tutti d’accordo con il responso – giudici e pubblico compreso – sembra che dietro le quinte si siano accese alcune tensioni.

Il problema di fondo sarebbe relativo ai pezzi assegnati che, secondo alcuni concorrenti, avvantaggerebbero maggiormente alcuni partecipanti piuttosto che altri. Le proteste sono arrivate prevalentemente da Alba Parietti, Federica Nargi e Pierpaolo Pretelli. Inoltre, per evitare un’eccessiva competizione, i concorrenti devono – prima della diretta – annunciare i cinque voti delle performance. Ed è proprio su questo che si è accesa la miccia.

In sostanza, sembra che uno dei partecipanti abbia annunciato cinque nomi prima della diretta, per poi cambiarne uno nel momento del voto e questo sarebbe stato decisivo per la vittoria, nella terza puntata, di Dennis Fantina. A seguito di ciò, le indiscrezioni rivelano che nei camerini sia avvenuto un vero e proprio scontro, talmente forte da costringere Biagio Izzo e Ciro Priello ad intervenire.

Insomma, il pubblico a casa sta impazzendo per l’ennesima edizione di Tale e Quale Show, ma – purtroppo – i partecipanti di stanno dimostrando meno sportivi rispetto alla passate edizioni, a quanto pare sono incapaci di ammettere la sconfitta.