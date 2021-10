Love is in the air: Serkan trova Eda nel letto, succede il caos!

Vediamo meglio insieme che cosa succederà nell’appuntamento tanto atteso di oggi per quanto riguarda la soap opera turca.

Tutti i giorni, intorno alle 16.55 circa possiamo vedere l’amatissima soap Love is in the air, dove ogni giorno è davvero importante per capire l’evolversi delle varie storie.

Cerchiamo di capire che cosa succederà oggi e cosa scatenerà la scena che si troverà di fronte Serkan.

LEGGI ANCHE —> Tale e Quale show: forti liti dietro i camerini, cosa succede?

Come sappiamo, Selin è la nuova compagna di Serkan, seppur con l’inganno perchè l’uomo ha perso la memoria.

Eda nel letto di Serkan?

Serkan, poi durante la festa in suo onore, abbiamo visto che ha chiesto la mano della donna.

Questo ovviamente crea malumori vari, anche tra Ceren e Ferit che non hanno mai nascosto i loro sentimenti.

Engin, nel mentre era convinto che la sua compagna, Piril fosse in dolce attesa, ma poi si è rivelato che non era così.

Ma l’uomo, dal canto suo, ha un grande desiderio di paternità e lo racconterà alla sua compagna, che per il momento non sembra essere dello stesso parere.

LEGGI ANCHE —> U&D: Armando Incarnato ha sbagliato nuovamente! Ecco cosa ha combinato con la dama

Per cercare di aiutare l’amica Eda, Ayfer non dice nulla della sua relazione con lo chef di origini italiane Alexander.

Ma l’uomo sembra non perdere assolutamente il vizio di corteggiare le altre donne che si recano al suo ristorante.

Selin, nel mentre toglie tutto quello che era della Yildiz dalla casa, e lo lascia fuori dalla porta, perchè per lei ormai Serkan è solamente suo.

Eda, però quando arriva a casa, vede tutto fuori dalla porta ed ha una enorme crisi di pianto che la porta anche a svenire.

La donna infatti crollerà sul letto di Serkan, che una volta arrivato a casa, teme di aver sbagliato indirizzo.

Appena la ragazza sente la voce dell’uomo si sveglia all’improvviso e ne nasce una lite molto accesa tra i due.

Staremo a vedere come si svilupperà ulteriormente questa complicata situazione tra Eda e Serkan.