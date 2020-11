Tale e Quale Show, Elena Sofia Ricci rivelazione shock in diretta

La rivelazione inaspettata: la concorrente Elena Sofia Ricci era positiva al Coronavirus, ecco cosa è successo durante la diretta tv.

Dal banco della giuria del seguitissimo programma di Rai 1 “Tale e Quale Show” arriva in diretta l’ammissione di Elena Sofia Ricci: “Anche io ho avuto il Covid-19“, e spiega come è stata trovata positiva al temuto Coronavirus. La famosa attrice era stata invitata come giurata speciale per la puntata di venerdì 13 novembre. Ecco come è andata.

Ritorna la conduzione di Carlo Conti

La puntata si è aperta con la buona notizia del ritorno di Carlo Conti che, anche se comunque in collegamento da casa, ha ripreso a condurre il famoso programma che vede concorrere i vip nel ruolo di imitatori dei cantanti famosi. Il presentatore fiorentino però non è potuto ancora rientrare negli studi Rai perché sempre positivo.

C’era molta apprensione sullo stato di salute di Conti. La notizia della sua positività risale a circa due settimane fa e solo poco tempo dopo il 59enne era stato addirittura ricoverato per qualche giorno, dovendo interrompere così la conduzione, anche a distanza, del programma. Per fortuna il ricovero ha avuto breve durata e Carlo ha annunciato il suo ritorno a casa tramite un post sui social. Da casa ha salutato il suo compagno di stanza Nello e tutto il personale sanitario in prima linea nella battaglia al Coronavirus. Infine, ha raccomandato prudenza nei confronti di questo virus che è “subdolo“.

La rivelazione di Elena Sofia Ricci

Proprio in commento alla situazione e alle condizioni di Conti è intervenuta Elena Sofia Ricci, che si trovava in studio come giurato speciale per la puntata di venerdì 13 novembre. L’attrice ha ammesso in diretta che il suo contagio che sarebbe avvenuto lo scorso marzo in un momento nel quale la pandemia era ancora agli inizi ed erano sconosciuti i suoi sintomi ed effetti. Il suo racconto spiega la comparsa di sintomi strani, ma ancora Elena non sapeva di aver contratto il virus. Solo a seguito del test sierologico, al quale si è sottoposta lo scorso giugno per tornare sul set di “Che Dio ci aiuti”, l’attrice sarebbe venuta a conoscenza di come erano andate le cose. A marzo infatti era stata positiva al Coronavirus, chiarendo così la motivazione dei sintomi particolari che l’attrice aveva avvertito. Anche tutta la sua famiglia di conseguenza si è sottoposta all’esame sierologico: risultate contagiate solo lei e Giulia, la figlia più piccola, mentre per il marito Stefano Mainetti e l’altra figlia Emma l’esame ha dato esito negativo.

Leggi anche -> Coronavirus, Panariello sul contagio di Carlo Conti: “Ce la siamo vista brutta”

Leggi anche -> Coronavirus, Aurora Ramazzotti torna sui social: “Oggi sto molto meglio”