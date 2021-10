Aurora Ramazzotti incanta tutti immortalandosi con un vestito cortissimo e le gambe tutte in primo piano; la bellezza ereditata.

Dopo essere stata semplicemente per tutti, per diversi anni, “solo” la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Aurora (orami 24enne) sta cercando di tracciarsi la propria strada.

La ragazza, sia sui social che nell’esperienza con Vuoi scommettere? al fianco della mamma Michelle, ha sempre mostrato tanta intraprendenza oltre ad una bellezza che ha sicuramente ereditato.

Questa volta, Aurora si è fatta immortala con un vestito cortissimo, mettendo in primo piano le gambe; una bomba di sensualità, coi suoi tanti follower letteralmente impazziti.

Aurora Ramazzotti, il vestito è troppo corto e le gambe sono in primo piano

Dopo diverso tempo passato all’ombra dei genitori, con un cognome sicuramente pesante e un esempio positivo da seguire ma comunque ingombrante, Aurora ha finalmente la sua grande occasione.

Insieme ad Alvin infatti, ha iniziato a condurre il nuovo programma di Italia 1, Mystery Land – La grande favola dell’ignoto, che con un format già visto si occuperà di trattare fenomeni paranormali o presunti tali.

Proprio in vista del suo esordio televisivo, la Ramazzotti ha postato su Instagram una nuova foto che la ritrae con i capelli castani sciolti, anfibi ai piedi e un vestitino nero luccicante attillato e cortissimo.

Nello scatto, le gambe della giovane in primo piano, con tanto di sorriso accennato da parte di Aurora; “Afona e felice” scrive la giovane, entusiasta di questa prima grande avventura televisiva.

Sono quasi 200 mila i like alla foto, con tantissimi complimenti nei commenti; “Uh che gnagna” scrive Daniela Collu, mentre moltissimi altri fan la definiscono addirittura “una sventola”.

In una recente intervista a Vanity Fair, Aurora ha avuto modo di parlare di questo suo esordio vero e proprio in tv, esprimendo il suo pensiero sia sul mondo dello spettacolo sia sul paragone scontato con la mamma Michelle.

“Sto imparando, ma sento di appartenere a questo mondo” spiega Aurora, sottolineando come fa parte di una generazione che non sempre capisce a fondo la televisione; il suo obiettivo è quello di diventare una traghettatrice tra la sua e le nuove generazioni, trovando un modo per arrivare alle persone ora che è così difficile comunicare l’uno con l’altro.

Quando al paragone con la mamma Michelle, la Ramazzotti cerca subito di togliersi di dosso l’etichetta di figlia d’arte. “Sono diversa da mia madre e non mi piace pensare di seguire le sue orme” spiega Aurora, che piuttosto vuole fare tesoro di ciò che le hanno trasmesso i genitori per costruirsi da sola la sua strada.