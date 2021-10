Francesca Chillemi e Can Yaman: lei lo guarda con occhi innamorati, ecco la prova

Francesca Chillemi nuovo amore di Can Yaman dopo la rottura con Diletta Leotta? Gli occhi dell’ex-Miss Italia non mentono, ecco la prova.

Nemmeno il tempo di dire addio a Diletta Leotta che Can Yaman è di nuovo al centro della cronaca di gossip, e chissà che non sia proprio questo l’intento dell’attore turco.

Che lo voglia o no, comunque, Yaman fa sempre parlare di sé e comincia già la “caccia” al suo nuovo amore dopo la rottura con la conduttrice catanese; in molti hanno già ipotizzato un ritorno di fiamma con Demet Odzdemir, ma la sua nuova compagna potrebbe essere un’altra sua collega.

Arrivato a Palermo, sul set del suo nuovo progetto, Yaman si è fatto immortalare a cena con la Chillemi: guardate lei come lo guarda!

Francesca Chillemi, sguardo innamorato per il suo collega Can Yaman: c’è già del tenero fra i due?

Sicialia classe ’85, la Chillemi è un attrice e modella, che grazie al suo fascino e al suo portamento è stata eletta Miss Italia nel 2003; proprio insieme a Yaman reciterà nella nuova fiction di Canale 5 Viola come il mare, prevista per il prossimo anno.

I due sono arrivati a Palermo, pronti per mettersi al lavoro sul set della fiction; accolto all’aeroporto tra il delirio dei fan, Yaman si è poi diretto a Villa Igiea per una cena al Rocco Forte Hotel, preparata dallo chef Fulvio Pierangelini.

Al tavolo con lui proprio Francesca Chillemi, come testimonia una foto postata dall’attore turco stesso sul suo profilo Instagram. “Già amo Palermo, abbiamo iniziato bene” la didascalia che accompagna la foto postata da Yaman, che lo vede sorridente al tavolo insieme alla Chillemi, che lo guarda estasiata.

Che sia già l’inizio di una grande intesa anche fuori dal set della serie? L’indizio a quanto pare già ci sarebbe, ma è comunque presto per fare ipotesi; ciò che è certo è che nelle prossime settimane le voci sulla situazione sentimentale di Yaman si rincorreranno continuamente.

Secondo molti infatti, ci sarebbe stato già un ritorno di fiamma con Demet Ozdemir, sua collega ai tempi di DayDreamer – Le ali del sogno e che, proprio in concomitanza con la rottura di Yaman con la Leotta, ha concluso la sua relazione col cantante Oguzhan Koc.

Molti fan sperano di vederli tornare insieme, ma chissà che vedendo Viola come il mare il loro sostegno non possa passare totalmente alla Chillemi; dal canto suo, nonostante per molti la sua storia con Yaman fosse finta e costruita, la Leotta si è mostrata commossa nel parla del suo ex a Verissimo e pare provi ancora qualcosa per lui.

A prescidere da ciò che si vede, secondo quanto trapela dagli esperti di gossip tra loro c’era solamente un rapporto fisico e non un vero amore; la Leotta, stufa dei comportamenti eccessivi dell’attore, avrebbe deciso quindi di chiudere in anticipo (rispetto al loro accordo) la relazione. Anche per lei, si prospetta un nuovo intenso periodo di gossip.