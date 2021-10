I concorrenti, in questi giorni, sono stati protagonisti di forti scontri. Tuttavia, questa volta, se la sono presa anche con Signorini.

Quest’anno il Grande Fratello Vip sta rappresentando una vera e propria delusione per il pubblico a casa. Secondo i telespettatori infatti, le dinamiche del programma, i rapporti e le discussioni, sono evidentemente pilotati dalla redazione. Tuttavia, per la prima volta forse nella storia della trasmissione, sono gli stessi concorrenti a dubitare della veridicità delle parole del conduttore.

Durante le notte infatti, i partecipanti hanno espresso pesanti malumori circa l’ultima puntata andata in onda: occasione in cui tutti i concorrenti si sono schierati contro l’influencer italo-americana Soleil Sorge, per una sua affermazione infelice.

Durante la diretta, il conduttore – esausto dalle assurde discussioni nella casa – è intervenuto duramente ed ha difeso l’ex corteggiatrice di Luca Onestini. A quanto pare, questa mossa non è stata per niente apprezzata dai concorrenti e – per la prima volta – questi ultimi hanno messo in discussione la figura di Alfonso Signorini.

Tutti contro Alfonso Signorini

Nell’ultima puntata andata in onda, Alfonso Signorini si è esposto parecchio a favore di Soleil Sorge. La miccia si era accesa a causa di un’affermazione di quest’ultima durante i daytime: la 27enne, stanca delle discussioni che stavano avvenendo in giardino, ha urlato a tutti quanti “state urlando come delle scimmie“. La frase pronunciata dalla Sorge è stata immediatamente catalogata come una forma di razzismo nei confronti di Ainette e Sammy, entrambi di colore.

Durante la messa in onda, tutti i partecipanti hanno cominciato a sbraitare nei confronti della italo-americana, neanche le scuse di quest’ultima sono servite a calmare gli animi. La scena è stata talmente pietosa ed assurda, da spingere Alfonso Signorini a chiudere il collegamento con la casa.

Successivamente, il conduttore è intervenuto a favore della influencer, sottolineando il comportamento eccessivamente aggressivo e insensato dei partecipanti. L’intervento di Signorini non è andato giù ai concorrenti, i quali hanno insinuato, nelle ore successive, di una presunta raccomandazione della 27enne. Jo Squillo addirittura, parlando con Raffaella Fico, ha affermato: “Avevi ragione tu Raffaella, era programmato così, doveva andare così”.

Come reagirà il direttore di Chi di fronte a queste pesanti insinuazioni? Per scoprirlo dobbiamo attendere la messa in onda della prossima puntata. Ci sarà quale squalificato? Staremo a vedere.