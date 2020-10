Marco Ferrero, alias Iconize, rompe il silenzio e accusa l’ex amica Soleil di averlo venduto “per due spicci”

La storia di Marco Ferrero, alias Iconize, sta facendo scuotere il web e i fan di ‘Live – Non è la D’Urso’, che è diventata una cassa di risonanza di quanto avvenuto all’influencer. Ecco la storia: Iconize racconta di aver subito un’aggressione. Un’aggressione omofoba, per la precisione, perché lui – ex fidanzato di Tommaso Zorzi – è gay. E allora decide di andare da Barbara D’Urso per denunciare in televisione l’aggressione subita. Ma la vita è piena di colpi di scena, e durante quella puntata del programma di Canale 5, l’amica, ormai ex migliore amica, di Ferrero, Soleil Sorge, racconta in diretta tv che in realtà non è vero niente. Che Iconize si è procurato da solo quella ferita al volto qualche mese fa (a maggio) proprio per poter andare in tv a raccontarlo. Allora la D’Urso va su tutte le furie e accusa il ragazzo di strumentalizzare una brutta piaga della società per scopi poco nobili. “Ci sono centinaia di ragazzi e ragazze che vengono picchiati veramente, discriminati perché sono omosessuali. Se è vero, come ti sei permesso di prendere in giro tutti, tutti quanti, anche quelli che il cazzotto ce l’hanno avuto davvero”, ha detto Carmelita.

E ora su Instagram Stories Ferrero ha rotto il silenzio. In lacrime, si è scagliato contro la trasmissione della D’Urso e contro la sua ex amica Soleil, 26 anni, che ha accusato di averlo venduto: “La cosa che mi ha fatto molto male è stato essere venduto dalla mia amica, perché ha venduto uno dei suoi migliori amici in televisione, in cambio non so se di due spicci, di un po’ di visibilità. Io un segreto non riuscirei mai a raccontarlo tantomeno in diretta nazionale. Sfido chiunque di voi a fare una mer*ata del genere a un amico, io mi vergognerei. Parlare poi di cose mie passate, spu**anandomi, perché la violenza che io ho subito, che io ho subito sul mio corpo non l’ha provata nessuno e solo io posso sapere come sono stato, non voglio neanche giustificarmi perché è la mia vita privata e non voglio neanche che diventi un circo come sta diventando”. È stato lo sfogo dell’influencer sulla sua ormai, forse per sempre, ex amica.