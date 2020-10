Serena Autieri racconta la verità sulla sua relazione con Gabriel Garko

L’attrice Serena Autieri è stata ospite di “Oggi è un altro giorno” e ha chiarito le voci sulla sua storia con Gabriel Garko.

Ora che sappiamo, anche con una certa abbondanza di informazioni, che Gabriel Garko è gay, sembra che i molti giornali di gossip e le tante trasmissioni televisive che si dedicano al mondo dello spettacolo e non stiano cercando di passare in rassegna tutte le donne – fidanzate, finte, tali o presunte – che hanno incrociato la strada dell’attore. Ora è toccato a Serena Autieri, l’ultima su cui si è vociferato di una love story con il 48enn torinese. I due hanno condiviso il set di L’Onore e il Rispetto, la serie televisiva italiana trasmessa da Canale 5, e non sono mancate le voci su un flirt nato dietro le quinte.

Ora Autieri chiarisce quelle voci. Nella puntata di ieri di Oggi è un altro giorno, lo show pomeridiano di Rai 1, l’attrice ha parlato della sua professione, del mondo dello spettacolo e della carriera come cantante e attrice. Ma non si è rifiutata di rispondere neanche ad alcune domande che fanno la felicità dei siti di gossip. Comprese le indiscrezioni sulla sua storia con Garko. E alla conduttrice Serena Bortone, Autieri ha chiarito: “Io e Gabriel Garko non siamo mai stati insieme, ha affermato, dicendo che in effetti “abbiamo fatto una fiction insieme, quindi ci siamo visti siamo usciti insieme, ma non siamo mai stati fidanzati”. L’attrice napoletana sembra infastidita dall’argomento, quando dice di essere ora una donna sposata, e con una figlia, quindi “cambierei argomento”, facendo quasi una richiesta, per poi concludere con un po’ di amarezza: “Nel 2020 credo sia un po’ svilente parlare di questo, abbiamo tante cose belle da raccontare“. Infatti le voci su questa presunta storia risalgono al 2006, quando non erano ancora maturi i tempi per essere liberamente gay in tv. C’è chi ha aspettato 14 anni, c’è chi aspetta ancora.