Vediamo insieme per quale motivo, il marito di Benedetta Rossi, Marco, si è sfogato dicendo che finalmente viene lasciato da solo.

Lei è la food blogger per eccellenza italiana, ovvero Benedetta Rossi, che grazie al suo modo di fare sempre genuino e simpatico, è entrata nel cuore di milioni di italiani.

Vediamo insieme, però, per quale motivo il marito Marco si è sfogato in questo modo.

Benedetta Rossi e lo sfogo del marito Marco: “Finalmente mi lascia…”

Lei è davvero molto amata dal pubblico, che la segue con grande interesse, anche nei momenti di vita quotidiana che condivide tramite il suo profilo social di Instagram.

LEGGI ANCHE —–> MISTERIOSO CANTANTE GAY ALLA STAZIONE DI MILANO: LIGABUE ROMPE IL SILENZIO

A breve, uscirà il suo quinto libro, dove potremmo trovare anche delle immagini con il loro amato cane Nuvola, che li ha lasciati alcuni mesi fa.

Ma, come tutti sappiamo, adesso hanno un gran da fare per cercare di addestrare il nuovo arrivato, ovvero Cloud.

Come tutti i cuccioli, ovviamente, è un po’ dispettoso e giocherellone, e soprattutto ha una passione per le pantofole e per le orchidea di Benedetta, che puntualmente o fa cadere o le mangia, come ci ha mostrato in un brevissimo filmato.

LEGGI ANCHE —-> ELISABETTA GREGORACI: SVELATO CHI è IL NUOVO GIOVANISSIMO COMPAGNO-FOTO

Ma torniamo allo sfogo che ha avuto il marito Marco, e che abbiamo potuto vedere nelle storie di Instagram.

Infatti, ieri sera, Benedetta saluta tutti dicendo che si recava a dormire, e Marco dichiara:

“Oh…finalmente mi lasci un po’ da solo, ci godiamo la televisione e stiamo tranquilli…..è vero Cloud?”

Una volta accesa la televisione, che precedentemente era spenta, appare Benedetta nel suo programma Fatto in casa per voi, e Marco esclama:

“No!!! Pure qua! Un incubo!”

Ovviamente il tutto con fare scherzoso, come ci hanno sempre abituati, nella loro bellissima e simpatica coppia.

E voi seguite Benedetta Rossi con il suo programma di ricette Fatto in Casa per voi? O tramite il profilo social di Instagram?