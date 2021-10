Emma Marrone e Stefano De Martino tornano clamorosamente insieme? Il gesto rivelatore che potrebbe confermare il ritorno di fiamma.

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” canta Venditti, e mai come nel mondo del gossip questa cosa è vera. Siamo ormai abituati a vedere dei continui ritorni di fiamma fra ex fidanzati e, questa volta, pare che ce ne sia uno clamoroso.

Stando a nuovi indizi, pare che tra Emma e Stefano ci sia di nuovo del tenero, dopo la burrascosa rottura causata niente meno che da Belen Rodriguez, che ha sposato il ballerino e con cui, prima di separarcisi, ha fatto un figlio, Santiago. E’ risbocciato l’amore fra i due?

Emma Marrone e Stefano De Martino, i due ritornano clamorosamente insieme? Il gesto rivelatore

Come ben sappiamo, la storia fra la cantante e il ballerino non si è chiusa benissimo, tanto per usare un eufemismo. I due si sono conosciuti ad Amici e sono stati insieme per circa due anni, prima che tra loro si mettesse la showgirl argentina, comunque molto di più che “un’avventura” per il ballerino.

A distanza di anni, dopo i veleni iniziali, la situazione tra Emma e Stefano si è rasserenata e i due hanno messo da parte tutti i dissapori, riconciliandosi; questo però è ancora lontano da un ritorno di fiamma, che pare invece ci sia proprio ora.

De Martino ha recentemente festeggiato il suo 32esimo compleanno e, postando una foto sui social con tanto di candeline in mano, ha ricevuto tantissimi commenti di auguri da parte dei suoi fan, ma non solo.

Tra i messaggi di amici e parenti spunta anche quello di Emma Marrone, che scrive “auguri Ste” con tanto di emoticon a bacino. Che cosa potrebbe significare questo commento affettuoso?

Ovviamente, gli auguri fatti dalla Marrone non sono una prova schiacciante del ritorno insieme dei due, ma comunque fa strano vedere la cantante (che in quanto personaggi pubblico sa bene di essere sempre “osservata”) esporsi così pubblicamente dopo tutte le incomprensioni del passato.

Essendo De Martino single, così come la cantante, il commento fa ancora più rumore, ma potrebbe anche darsi che proprio essendo entrambi single Emma si è presa la libertà di esprimere il suo affetto ad una persona comunque importante per la sua vita, senza magari un fine malizioso.

Sarà l’inizio di un ritorno di fiamma, oppure la storia fra Emma e Stefano si è ormai definitivamente conclusa diversi anni fa? A questo punto, solo il tempo ce lo dirà.