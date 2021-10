Nella prossima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone verrà svelato un inquietante mistero. Ecco cosa succederà

Arrivano le anticipazioni della quarta puntata de I Bastardi di Pizzofalcone, serie tv in onda su Rai 1, con protagonista Alessandro Gassmann, che sta riscuotendo un grandissimo successo tra i telespettatori italiani.

La fiction, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, andrà in onda l’11 ottobre e la quarta puntata svelerà un inquietante mistero che terrà con il fiato sospeso gli appassionati della serie tv. Ecco quindi le anticipazioni sulla quarta puntata de I Bastardi di Pizzofalcone.

I Bastardi di Pizzofalcone: ecco l’inquietante mistero che si cela nella prossima puntata

Tornano I Bastardi di Pizzofalcone su Rai 1, la quarta puntata che andrà in onda l’11 ottobre sulla Rai promette di contenere grandi novità e colpi di scena, che terranno incollati i telespettatori davanti alla tv.

La fiction ha registrato sicuramente un grande successo, con i telespettatori italiani che premiano con gli ascolti la serie tv italiana che vede protagonisti, tra gli altri, Alessandro Gassmann, Carolina Crescentini, Antonio Folletto e Simona Tabasco.

L’ispettore Lojacono e i suoi colleghi avranno a che fare con un nuovo delitto coperto da un incredibile mistero. A tenere banco sarà la morte misteriosa che vede coinvolte due note famiglie malavitose. Il personaggio interpretato da Gassmann, dovrà fare in modo che questa morte scateni una sanguinosa guerra tra clan.

Intanto, andrà in scena il matrimonio tra Francesca Valletta e Giovanni Pesacane, che simboleggerà la pace e l’unione tra i clan. Ma arriverà presto il colpo di scena: la sposa verrà trovata morta mentre indossa ancora l’abito nuziale.

Il mistero sarà totale e la logica di questo efferato omicidio non sarà per nulla chiara in un primo momento. Ma sarà proprio Lojacono, con la sua squadra, ad indagare e svelare l’inquietante mistero che si svela dietro questa tragedia. Appuntamento quindi lunedì 11 ottobre alle ore 21:25 su Rai1.