Fino all’ultimo battito: Vanessa peggiora e arriva la decisione terribile

Manca poco alla quarta puntata di ‘Fino all’ultimo Battito’, l’amata fiction di Rai Uno: ecco tutte le anticipazioni!

Giovedì 14 ottobre andrà in onda la quarta puntata della Fiction Rai ‘Fino all’ultimo Battito‘, serie televisiva made in Italy composta da 12 episodi in totale e registrata da gennaio 2021 in Puglia nell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce – nel frattempo attivo nel ricovero di pazienti malati di Covid-19 – e in altri ospedali e università di Bitonto e Molfetta.

La fiction racconta le vicende del chirurgo Diego Mancini che, pur di salvare il figlio Paolo – cardiopatico bisognoso di un trapianto di cuore, diventa il medico di un boss latitante, arrivando addirittura a mettere in pericolo la famiglia dopo essere entrato in un tunnel di ricatti.

Tanti sono i fan della serie che non vedono l’ora che venga trasmessa su Rai Uno la quarta puntata, che andrà in onda il prossimo giovedì 14 ottobre. La puntata in arrivo promette scintille: intanto eccone qualche anticipazione.

Fino all’ultimo Battito, Vanessa peggiora: condizioni disperate

Vanessa Coppi, interpretata da Emanuela Minno, nella serie è una bambina cardiopatica che necessita urgentemente di un trapianto di cuore. Purtroppo nel corso della quarta puntata le condizioni di Vanessa si aggraveranno ulteriormente, nonostante l’ospedale abbia trovato il modo di ottenere il VAD, un dispositivo di assistenza meccanica cardiaca. La bambina peggiorerà a tal punto che il personale medico ed infermieristico farà fatica a salvarla e la sua vita sarà appesa ad un filo.

Ma il peggioramento di Vanessa non sarà l’unico grande colpo di scena della quarta puntata: a stupire sarà anche la decisione di uno dei principali personaggi, Elena, che reagirà molto male alla scoperta del tradimento di Diego con Rosa.

Elena non vuole più sposare Diego?

Il dottor Mancini si avvicinerà sempre di più a Rosa, moglie del boss mafioso Cosimo Patruno, fino al punto in cui i due si scambieranno un bacio passionale. Ma la scena sarà vista da Elena che chiederà una spiegazione a Diego.

Il cardiochirurgo, però, non svelerà alla compagna i reali motivi dell’incontro con Rosa e anzi, si inventerà delle scuse, spiegando che il suo è stato solo un momento di debolezza e che non succederà più.

Le parole del medico non riusciranno a convincere Elena che entrerà in profonda crisi e, furiosa con il compagno, vorrà annullare le nozze.

Insomma si preannuncia una puntata a dir poco scoppiettante ma insieme a queste grosse novità tante altre cose succederanno: non resta che aspettare la prossima puntata per scoprirle!

