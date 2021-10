Sembra che siano sopraggiunte brutte notizie per il noto conduttore Amadeus: potrebbe essere sostituito. Ecco cos’è successo.

Siamo abituati a vedere il noto conduttore – Amadeus – al timone nel programma I soliti ignoti. Il successo della trasmissione ormai è evidente agli occhi di tutti, il conduttore ci fa compagnia tutte le sere, insieme a qualche celebrità pronta a partecipare per donare il compenso vinto a cause benefiche.

Nelle ultime settimane inoltre, Amadeus è stato scelto per condurre anche il nuovo prodotto Rai – Ora o mai più. Eppure, nonostante la sua bravura ed esperienza, sembra che questa volta il suo metodo non abbia convinto totalmente i vertiti della rete pubblica. Di conseguenza, la Rai sta pensando di sostituire Amadeus con un altro grande conduttore.

Amadeus sostituito – addio a Ora o mai più

La trasmissione Ora o mai più ha debuttato nel 2018 ed ha proseguito per due stagioni, entrambe condotte da Amadeus. Il programma ha conquistato un ottimo successo per quanto riguarda la share, tanto che la Rai ha pensato ad una terza edizione. Inoltre, proprio per l’ottimo feedback, lo show musical potrebbe tornare addirittura su Rai1 in prima serata.

Tuttavia, questo cambio nel palinsesto, non ha tenuto conto di un aspetto fondamentale: Amadeus in quel periodo sarà impegnato nella conduzione del Festival di Sanremo e, di conseguenza, non potrà rimanere al timone di Ora o mai più. Nonostante questo, sembra che i vertici Rai siano determinati a compiere questo cambio di rotta e quindi hanno già trovato un possibile sostituto.

Sembra che il sostituto di Amadeus sarà nientepopodimeno che Carlo Conti, iconico conduttore rai, ora al timone di Tale e Quale Show. Egli infatti, risulta il candidato adatto in quanto, non solo ha già condotto show musicali in passato, ma la sua presenza nel week end è stata spesso apprezzata dalle famiglie italiane particolarmente affezionate. Questi sono i rumor circa Ora o mai più, tuttavia ancora nulla è stato confermato ufficialmente.