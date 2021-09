Ecco la conferma che tutti aspettavano (e speravano): Amadeus condurrà il festival di Sanremo 2022 ancora una volta con Fiorello

Lo speravano tutti, ma la conferma tardava ad arrivare. Dopo settimane di attesa adesso arriva la conferma che tutti aspettavano: Amadeus condurrà il festival di Sanremo 2022 con Fiorello. I due saranno ancora una volta insieme sul palco dell’Ariston.

Squadra che vince non si cambia, dunque, e la coppia Amadeus-Fiorello è una squadra fortissima. Lo testimoniano gli ascolti di Sanremo 2019 (record assoluto) e quelli dello scorso anno. Nel 2022 ci sarà il tris e i telespettatori ne saranno sicuramente felici.

Amadeus e Fiorello di nuovo insieme a Sanremo 2022

La conferma dunque è arrivata e la per Amadeus e Fiorello si tratta della terza conduzione consecutiva del Festival di Sanremo. Il conduttore della Rai avrà quindi ancora una volta il ruolo di direttore artistico, sicuramente grazie alle brillanti prestazioni delle scorse edizioni.

In verità era già nell’aria, ma da tempo ci si chiedeva chi avrebbe accompagnato Amadeus nella conduzione del Festival della canzone italiana. Da sempre, infatti, il conduttore di Sanremo è accompagnato da figure di spicco dello spettacolo italiano.

Le scorse edizioni sono state caratterizzate dalla coppia Amadeus-Fiorello, che si è dimostrata vincente e amatissima dal pubblico italiano. Ora è arrivata la conferma che entrambi saranno alla guida del prossimo festival di Sanremo.

L’annuncio ufficiale è arrivato durante una puntata di Porta a Porta. Ospite di Bruno Vespa, Amadeus ha confermato che Rosario Fiorello ci sarà nella prossima edizione di Sanremo, confessando che non potrebbe immaginare un Festival senza la sua eccezionale spalla.

I due sono molto legati da una fortissima amicizia, e lo stesso Amadeus ha ribadito quanto per lui Fiorello sia un vero e proprio fratello e che non sarebbe riuscito a condurre nel il primo festival (2019) ne tanto meno il secondo (2020). Non ci resta quindi che aspettare la prossima edizione del Festival di Sanremo per vedere all’opera questa grande coppia della televisione italiana.