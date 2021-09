Weekend speciale per Alberto Matano: il noto conduttore Rai è stato protagonista di un evento che lo ha riempito di gioia. Ecco di che cosa di tratta.

Per Alberto Matano sembrava essere un fine settimana come gli altri, nella sua Roma, se non fosse per un piccolo particolare: una cerimonia alla quale il conduttore ha preso parte con un ruolo molto importante, che lo ha riempito di gioia.

Lui è uno dei giornalisti e conduttori televisivi più amati di sempre e da tanti anni è ormai presenza fissa al varietà ‘La Vita in Diretta‘. Stiamo parlando proprio di Alberto Matano, classe 1972, che sin dal suo esordio in tv è sempre rimasto fedele ai canali Rai. Risale al 2007 la sua prima apparizione televisiva con la Rai al TG1, quando Gianni Riotta lo chiamò dopo averlo notato quando Matano lavorava nella redazione di Bloomberg Tv all’ANSA. La sua è stata una carriera in rapida ascesa ed infatti solo poco più di cinque anni dopo essere entrato nel team del TG1 è diventato conduttore della sua edizione delle 20.00, sino al 2019.

Leggi anche -> Love is in the air: Serkan ed il terribile incidente aereo

Ma il TG1 non è l’unica cosa ad essere condotta dal giornalista calabro: parallelamente al telegiornale, Matano si fa strada anche a ‘Unomattina Estate‘ e nel mondo della radio, sempre rimanendo fedele ai canali Rai, anche radiofonici.

Con la sua chiarezza e la passione per il suo lavoro Alberto è riuscito ad entrare nelle case e anche nei cuori di tantissimi italiani che hanno iniziato a seguirlo sui social, dove il conduttore spesso pubblica aggiornamenti riguardanti anche la sua vita privata. Un esempio? Proprio l’ultima immagine da lui condivisa lo ritrae in un momento speciale e al culmine della sua felicità ed ha attirato l’attenzione di molti curiosi.

Leggi anche -> Amadeus compie qualcosa di impensabile

Alberto Matano, il giorno più bello

Il noto conduttore ha voluto condividere con i propri followers su Instagram un romantico scatto. Alle sue spalle si intravede lo skyline di Roma, città nella quale lavora e vive, immortalata in un bellissimo momento: quello del tramonto. Soggetto della foto, però, non è solo Matano. Tra le sue braccia infatti c’è una bimba, figlia di una coppia di amici.

Ma perché questo momento per Alberto è così importante? La risposta è molto semplice: la fotografia è stata scattata subito dopo il battesimo di Adele, la bambina che ha in braccio, di cui Matano è stato nominato padrino.

Insomma, una grande emozione per il volto Rai! E subito il giornalista ha voluto condividere quel momento così bello con tutti i suoi followers.

A fare gli auguri sono apparsi nella sezione commenti anche tanti nomi famosi: Roberta Capua, Rita Rusic e Roberta Morise sono solo alcuni tra i tanti vip che si sono congratulati con lui.