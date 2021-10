Michael Schumacher: la moglie rivela le sue ultime parole prima dell’incidente

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente la moglie Corinne per quanto riguarda il campione Michael Schumacher.

Come sappiamo ne è passato molto di tempo da quando il campione del mondo di Formula 1, Michael Schumacher ha avuto un bruttissimo incidente sulla neve.

Ma di recente è stata la stessa adorata moglie Corinne ha rivelare un particolare che ha lasciato tutti senza parole, vediamo meglio insieme.

LEGGI ANCHE —> Amici: Anbeta la ricordate? Eccolo oggi bellissima e super innamorata

Il tragico incidente è avvenuto nel 2013 e la moglie del super campione di automobilismo le è stata sempre accanto.

Michael: parla Corinne

In una intervista ha parlato ed ha dichiarato che il marito aveva delle brutte sensazioni il giorno prima del tragico evento.

Come lei stessa ha dichiarato nel documentario su Netflix:

“Poco prima dell’incidente a Merible, Michael mi ha detto “la neve non è ottimale. Potremmo volare a Dubai e fare paracadutismi lì”

Una sensazione davvero particolare che ha avuto il campione poco prima dell’incidente che gli ha cambiato per sempre la vita.

LEGGI ANCHE —> Fabrizio Frizzi: la figlia Stella è cresciuta ed è uguale a lui, eccola

Ma, sfortunatamente questa idea non è stata messa in atto ed hanno deciso di continuare a rimanere in montagna e a sciare.

Michael, nel momento della tragedia stava sciando insieme al figlio Mik, e nella dinamica dell’incidente ha sbattuto la testa.

La situazione si era capito che fosse molto grave già dall’inizio, è stato infatti tenuto in coma farmacologico per ben 6 mesi, e successivamente è stato trasferito nella sua dimora estiva a Maiorca dove riceve cure specialistiche 24 ore su 24.

Tutta la famiglia ha deciso di trasferirsi li e di trascorrere più tempo possibile con il noto campione di formula 1.

Per quanto riguarda le condizioni mediche di Michael la moglie Corinne è davvero molto riservata e non si hanno notizie in merito, ma si vocifera che fino ad oggi la cura costante del marito sia costata ben 23 milioni di euro.

Tutto il mondo dello sport e non solo, fa il tifo per il grande campione di Formula 1 che presto si possa affacciare nuovamente al mondo, magari per vedere un trionfo nell’automobilismo del figlio che ha seguito le sue orme.