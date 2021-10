Gli appassionati di Amici si ricorderanno sicuramente di Anbeta, una delle ballerine più talentose del programma. Ma com’è diventata oggi? eccola bellissima e super innamorata.

Anbeta Toromani è sicuramente il volto iconico, per eccellenza, del talent show condotto da Maria De Filippi, infatti quando si pensa alle ballerina che hanno partecipato ad Amici non si può non pensare alla nota professionista.

La nota ballerina è nata a Tirana nel 1979, oggi Anbeta ha 42 anni, ma il suo fisico è ancora lo stesso di quando ha partecipato al noto programma.

La donna è stata selezionata per la seconda edizione del talent classificandosi in seconda posizione, ai tempi la trasmissione si chiamava ancora Saranno Famosi.

La ballerina riscosse un’enorme successo, tanto che Maria De Filippi, decise di tenerla all’interno dei cast dei professionisti per ben 10 anni.

Nel corso degli anni il carattere di Anbeta si rivelò troppo spigoloso, la stessa padrona di casa in più di un’occasione la riprese con dei richiami per via del suo comportamento troppo aggressivo e severo nei confronti degli altri studenti. La ballerina qualche anno fa lasciò definitivamente la trasmissione, probabilmente proprio per queste discussioni con Maria De Filippi.

Ma avete visto com’è diventata oggi Anbeta?

Anbeta: ecco com’è diventata oggi

Dopo un lungo periodo in televisione, oggi, Anbeta Toromani ha deciso di occuparsi principalmente di teatro, infatti recentemente è stata in tournée con la Coppelia di Amedeo Amodio.

Ma non solo, la nota ballerina ha finalmente trovato l’amore della sua vita, la relazione è sbocciata proprio sul palcoscenico e il nuovo fidanzato, si chiama Alessandro Macario, ed è un guest del Teatro San Carlo di Napoli.

Anbeta e Alessandro hanno recitato insieme in Romeo e Giulietta e da quel momento hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra.

Voi cosa ne pensate? vi piace la nuova Anbeta?