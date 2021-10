Grey’s Anatomy: rimandato l’inizio su La7, ecco quando lo vedremo!

Slittata la prima puntata di Grey’s Anatomy 17. Quando andrà in onda? E cosa succederà alla protagonista Meredith Grey?

E’ slittata la prima puntata di Grey’s Anatomy 17: era prevista per il 4 ottobre, in chiaro, su La 7. Se fino a qualche ora fa, non si sapeva ancora quando sarebbe iniziata la serie di Shonda Rhymes, ora invece è stata confermata.

L’appuntamento è slittato di qualche settimana: infatti, l’attesa prima puntata del medical drama è per il 25 ottobre in prima serata, su La 7.

Questa serie è composta da soli 17 episodi, a causa dell’emergenza sanitaria. E se non sono previste delle modifiche al piano di programmazione, il 13 dicembre dovrebbe andare in onda l’ultima puntata.

Ma cosa succede in questa nuova stagione di Grey’s Anatomy? Al centro di tutto sarà ancora una volta l’emergenza sanitaria: il Covid-19 sarà il vero protagonista di questa serie.

Tutti i medici si prodigheranno per aiutare i pazienti affetti dal Coronavirus, ma non solo. Ci saranno anche alcuni addii di personaggi storici dello show.

La dottoressa Meredith Grey proverà sulla sua pelle cosa significa avere il Covid. Infatti, come ormai sanno tutti, la protagonista passerà la maggior parte delle puntate sulla famosa spiaggia, dove ritroverà molti personaggi della serie che sono morti nelle precedenti stagioni.

Il primo che incontrerà sarà suo marito, Derek Shepherd morto in un incidente stradale. E’ stata una sorpresa rivederli insieme: a sapere del suo ritorno erano pochissime persone della troupe. Quando hanno letto il copione, infatti, al posto di Derek, c’era il nome di Ellis, ovvero la mamma di Meredith.

Ma non sarà il solo personaggio che rivedremo: torneranno anche George O’Malley, morto in seguito in un incidente in cui ha salvato la vita di una ragazza; la coppia formata da Lexy Grey e Mark Sloan, morti nel famoso incidente aereo.

Dopo tanti ritorni, però ci saranno anche degli addii, come quello del dottor Andrew De Luca, Jackson Avery e Tom Koracick.

Intanto, in America sono andate in onda le prime 2 puntate della serie ed anche quest’anno ci sono ritorni che i milioni di fan hanno atteso. In particolar modo tornerà a vestire i panni di Addison Montgomery, Kate Walsh.