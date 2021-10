9-1-1, uno straziante addio sconvolge tutti i protagonisti: ecco cosa succede nel recente episodio della serie televisiva trasmessa su Rai 2.

Creata Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear, la serie Fox dal 2018 appassiona tantissimi spettatori, tante che non soltanto è arrivata in Italia sui canali Sky, ma è anche trasmessa in chiaro (dal 2019) su Rai 2.

Negli scorsi giorni, negli USA Fox ha trasmesso il terzo episodio della quinta stagione di 9-1-1 completando dunque il ciclo delle tre puntate che hanno avuto la funzione di season premiere.

Dagli Stati Uniti ci giungono quindi le notizie su uno straziante addio che ha praticamente sconvolto tutti i protagonisti; le anticipazioni a riguardo.

9-1-1, anticipazioni per la serie: un addio sconvolgente in arrivo

Questo terzo episodio ha visto al centro della scena Maddie Buckley, che come avevamo già visto nella precedente stagione ha avuto un grave malessere, ora drasticamente cresciuto.

La donna, come sappiamo, è caduta in depressione post partum proprio a seguito della nascita della figlia. Incapace di gestire un crescente stress e preoccupata per la sicurezza della figlia, la sorella di Buck decide quindi di lasciare Jee-Yun e il compagno Chimney per dedicarsi esclusivamente a sé stessa, lasciando un tragico messaggio al fidanzato.

“Jee-Yun non è al sicuro con me, non lo è adesso e non so se lo sarà mai. So che ti prenderai cura di lei e che starà meglio senza di me. Ti amo. Vi amo entrambi. Mi dispiace davvero.” scrive Maddie.

A questo punto, dunque, Chimney si troverà davanti all’ardua sfida di crescere sua figlia da solo, anche se non è chiaro al momento per quanto tempo la Buckley rimarrà lontana dalla vicende; secondo TV Line, la sua assenza dovrebbe limitarsi solamente a qualche episodio.

A confermare l’indiscrezione anche lo stesso Tim Minear, che ha assicurato come questa particolare trama riguardante la depressione post partum verrà affrontata nei minimi dettagli, finendo per creare grandissimi complicazioni durante tutta la stagione.

Leggi anche –> Riccardo Scamarcio: tutto su Benedetta Porcaroli la nuova fidanzata

Alcune anticipazioni per il proseguo di questa quinta stagione mostrano un Chimney ovviamente sconvolto dall’abbandono della donna; a supportare e consigliare il collega ci sarà, per sua fortuna, Bobby Nash, ma il compito non sarà per nulla facile.ù

Leggi anche –> Il Paradiso delle signore: Anna è in pericolo, Massimo la terrorizza

Nel cast della quinta stagione della serie troviamo Oliver Stark (Evan “Buck” Buckley), Jennifer Love Hewitt (Maddie), Aisha Hinds ( Henrietta “Hen” Wilson),

Kenneth Choi (Howie “Chimney” Han), Ryan Guzman (Eddie Diaz), Rockmond Dunbar (Michael Grant), Corinne Massiah (May), Marcanthonee Reis (Harry), Gavin McHugh (Christopher) Bryan Safi (Josh Russo), John Harlan Kim (Albert).