Il Paradiso delle signore: Anna è in pericolo, Massimo la terrorizza

Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda la soap opera Il paradiso delle Signore per la giornata di oggi.

La famosissima soap opera che è giunta alla sua sesta edizione è quella ambientata all’interno di un grandissimo magazzino di Milano.

Stiamo parlando ovviamente del Paradiso delle signore, che ogni giorno ci regala una nuova puntata avvincente, cerchiamo di capire che cosa avremmo modo di vedere oggi, 7 ottobre.

Come sappiamo Anna ha deciso di tornare a Milano dopo la perdita di Quirino, e la donna deve giustamente iniziare nuovamente a vivere, per poter ritrovare la felicità.

Anna è in pericolo: arriva Vittorio ad aiutarla

Ha iniziato a lavorare al Circolo come cameriera, e Roberto cerca di aiutarla come meglio riesce, cercando di non dire nulla a Vittorio, l’amico di sempre.

Ma purtroppo, per la Imbriani le cose non sembrano procedere nel migliore dei modi, perchè Massimo Riva, suo ex compagno e padre della piccola, tornerà a tormentarla.

L’uomo farò praticamente irruzione al circolo pretendendo di vederla e si capirà subito che non ha certo buone intenzioni.

Come sappiamo, Roberto nasconde Anna da qualche tempo e non vuole che il direttore del Paradiso lo venga a sapere, perchè sa perfettamente che farebbe di tutto per aiutarla.

Vittorio, però alla fine riesce a scoprire che la sua amica è tornata a Milano e promette di darle una mano insieme all’amico di sempre Roberto.

Le offre anche un lavoro al Paradiso, ma la Imbriani non è assolutamente felice di questa gentilezza.

Per quanto riguarda invece la storia che c’è tra Armando ed Agnese si è interrotta nel momento preciso che Giuseppe si è rifatto vivo, anche se con grandissimo dispiacere ha deciso di rimanere accanto al marito.

Armando, sicuro che non potrà avere più Agnese per se decide di prendere una decisione davvero complicata e difficile.

Ma cosa succederà quando Agnese scoprirà che il marito ha un figlio ed un’altra moglie in Germania? Per il momento possiamo solamente attendere e vedere come si svilupperà questa complicatissima relazione al Paradiso.