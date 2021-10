Love is in the air: Ceren gli dice addio, ma sarà per sempre?

Vediamo meglio insieme che cosa succede nell’appuntamento odierno per quanto riguarda la nostra amatissima soap opera turca.

Tutti i giorni ci aspetta sempre un nuovissimo appuntamento per Love is in the air, dove la storia d’amore tra Eda e Serkan sembra essere in un momento molto difficile.

Ma cosa avremmo modo di vedere oggi 7 ottobre? Scopriamo insieme le anticipazioni che non sono affatto male, anzi..

Iniziamo con il ricordare che Eda ha lasciato la città per una gita, insieme a Deniz, Ceret e Ferit.

Eda, Deniz, Ceret e Ferit: cosa combinano?

Gli amici volevano far rilassare la bella ragazza dopo tutti i problemi che sta avendo con Serkan.

Ma non sono stati gli unici a scegliere questa cittadina, perchè anche Selin e Serkan si trovano proprio nello stesso posto!

Ovviamente la ragazza, in questo modo si trova ugualmente vicina a Serkan, ed i due finiscono per avere l’ennesima discussione importante.

Nel frattempo, però nel rapporto che sembrava molto solido, tra Ceren e Ferit, si continuano ad aprire sempre più crepe.

In città, invece Ayfer capisce che Alexander non si comporta assolutamente com un’uomo per bene ed innamorato quanto lei, perchè continua a sentire Aydan, anche se è a conoscenza di quanto la cosa le dia fastidio.

L’uomo, per cercare di rimediare e di farsi perdonare decide quindi di organizzare una romantica cena con la zia di Eda.

Ma per errore, forse, sbaglia ad inviare il messaggio ed invita Aydan, che è felicissima di ricevere un’invito da lui.

Il fine settimana rovina del tutto la relazione tra Ceren e Ferit, perchè la ragazza accusa il fidanzato di provare ancora del sentimento per Selin.

La stessa Ceren, però capisce che ha ancora un’interesse per Deniz, e poco dopo aver terminato la sua relazione con Ferit corre dall’uomo per confessagli i suoi sentimenti.

Ma Deniz, nel mentre ha scoperto di provare un forte sentimento per la bella Eda e decide quindi di confessarle il tutto!

Insomma ci aspettano altre puntate davvero interessanti e assolutamente intrecciate nei vari momenti della trama.