Riccardo Scamarcio ha un nuovo amore: tutto su Benedetta Porcaroli, la nuova bellissima fidanzata dell’attore di Tre metri sopra il cielo.

Nonostante si parli meno di lui, Scamarcio resta sempre uno degli attori più apprezzati di tutto il panorama italiano. Classe ’79, in molti portano ancora nel cuore l’interpretazione da parte dell’attore di Step, uno dei protagonisti della pellicola Tre metri sopra il cielo (adattamento cinematografico del romanzo di successo di Federico Moccia).

Tra le numerose altre pellicole a cui l’attore ha preso parte dopo il grandissimo successo avuto col film d’amore, anche Romanzo Criminale del 2005, mentre di recente è stato impegnato con Nanni Moretti in Tre piani.

A quanto pare però, mentre la carriera di Scamarcio continua anche come produttore, sembra che abbia fatto passi in avanti anche la sua vita sentimentale; ecco chi è Benedetta Porcaroli, la sua nuova fidanzata.

Riccardo Scamarcio, tutto sulla nuova fidanzata Benedetta Porcaroli

Nella sua vita, Scamarcio ha già avuto due storie importanti; una con la collega Valeria Golino, conosciuta sul set di Texas e più grande di lui di 14 anni; l’altra con la manager Angharad Wood, con la quale ha avuto anche una figlia.

A quanto pare però, la storia con la Wood si è conclusa e la nuova fiamma dell’attore sembra essere proprio Benedetta Porcaroli, giovane attrice e modella ormai affermatissima.

Classe ’98, questa volta Scamarcio ha trovato una compagna molto più giovane di lui, con una differenza d’età di diciannove anni. Romana, la Porcaroli ha fatto il suo esordio appena diciassettenne nell’apprezzata serie televisiva di Rai 1 Tutto può succedere, vestendo i panni di Federica Ferraro.

Successivamente, arriva anche l’esordio sul grande schermo, un anno dopo con Perfetti sconosciuti (in cui interpreta Sofia); da molti è però conosciuta per la sua performance come Chiara, baby-squillo protagonista della serie Netflix tutta italiana Baby.

La serie lancia la carriera della Porcaroli, tanto che viene scelta per recitare insieme a Vittoria Puccini ed Edoardo Leo nel commovente 18 regali; la sua interpretazione le è valsa la candidatura come migliore attrice non protagonista al David di Donatello, nonché la vittoria del Premio David Giovani 2021.

Dotata di un fascino magnetico e un fisico da far invidia, sembra proprio essere Benedetta la nuova fiamma di Scamarcio, tanto che i due sarebbero stati paparazzati durante lo scambio di un appassionato bacio. Dopo la storia finita con l’attore e regista Michele Alhaique (anche lui più grande di lei di diciannove anni) quindi, sembra proprio essere stato Riccardo a conquistare il cuore della giovane.