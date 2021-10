Diletta troppo poco vestita per entrare al supermercato: ecco cosa indossava!

Il vigilante le ha detto che era troppo poco vestita per entrare nel supermercato di Orbetello. Ecco cosa indossava. Assurdo!

È successo all’ingresso di un market di Orbetello. Una giovane ragazza, Diletta Pelucco, trentenne con una laurea in psicologia, è stata respinta all’ingresso del supermercato in quanto “Troppo poco vestita per entrare”.

A decretare il divieto d’ingresso della ragazza nel supermercato di Orbetello, perché troppo nuda, è stato il vigilante che controllava l’ingresso del negozio. L’accaduto è stato raccontato anche dal quotidiano Il Tirreno e ha fatto scatenare numerose polemiche.

Troppo nuda per entrare: ecco cosa è successo

L’episodio è accaduto nella giornata di ieri, quando, poco prima dell’ora di pranzo, la ragazza ha deciso di recarsi nel negozio di Orbetello per fare la spesa insieme alla sua nonna novantenne. Tuttavia, la giovane trentenne è stata bloccata all’ingresso dello store dal vigilante di guardia.

L’addetto alla sicurezza ha prima effettuato i dovuti controlli previsti dalle normative di sicurezza sanitarie, procedendo alla misurazione della temperature e alla verifica del distanziamento fisica, ma qualcosa deve aver irritato il vigilante, che non ha fatto proseguire la giovane.

Secondo Today, l’addetto alla sicurezza avrebbe detto alla ragazza: “O ti copri o al supermercato non entri”. Sono state queste le parole rivolte alla giovane Diletta che, in un primo momento, non ha creduto alle sue orecchie.

Così, una volta tornata a casa, la ragazza ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram per mostrare com’era vestita: si tratta di un bellissimo top che manteneva in vista il ventre e l’ombelico, oltre ad un paio di leggins marroncini.

La giovane Diletta ha commentato la vicenda dicendo ai giornalisti di Today: “Ma davvero nel 2021 bisogna ancora trovare modi per far sentire inadeguate le donne?” La ragazza ha raccontato l’accaduto dicendo che credeva che la guardia giurata scherzasse, fino al momento in cui si è resa conto che non era così.

La ragazza ha concluso dicendo che si rivolgerà all’azienda per raccontare lo spiacevole episodio con il vigilante e, sotto il suo post, è intervenuta l’assessore Maddalena Ottali che ha commentato l’accaduto bollandolo come “assurdo, quasi imbarazzante”.