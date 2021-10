La bella Giulia De Lellis è andata a fare spese a Milano con con un look folle ed eccentrico. Ecco com’era vestita

Lo shopping è una delle attività più piacevoli e rilassanti da poter fare, soprattutto nelle grandi città come Milano, dove si può trovare di tutto. Ma è anche giusto entrare nei negozi passeggiare per le strade nei pressi dei centri commerciali con il look adatto.

La pensa sicuramente in questo modo anche Giulia De Lellis che, nella giornata di ieri ha deciso di utilizzare il suo tempo libero per recarsi in alcuni store di abbigliamento di Milano e fare un po’ di shopping. Nulla di strano sembra, se non avesse deciso di farlo con un look folle.

Giulia De Lellis, ecco il look folle durante le spese a Milano

Giulia De Lellis si è recata nella giornata di ieri in centro a Milano per fare un po’ di spese e sano shopping. Del resto, la bellissima influencer ha fondato gran parte della sua notorietà grazie al fascino e al suo look sempre alla moda, ed è giusto che si innovi sempre di più.

Ma a far notizia è proprio il look che ha indossato mentre faceva i suoi giri per i negozi più alla moda di Milano. La bella influencer ha scelto un look quasi folle ed eccentrico e in tantissimi lo hanno notato.

L’influencer, tra le più famose d’Italia ha indossato dei pantaloncini aderenti, i ciclisti, a metà coscia. Il color carne dei pantaloncini è sicuramente d’effetto e, indossati sotto la giacca scura sono sicuramente più d’impatto. In effetti, alcuni hanno parlato di “mutandoni contenitivi”, ovvero le fasce che si indossano per far apparire le gambe un tantino più “in forma”.

La 25enne è comunque bellissima, e il suo look, anche se un po’ eccentrico, colpisce e viene apprezzato da tantissimi. Gli shorts color pelle hanno fatto molto discutere, ma la camicia color bianco a maniche lunghe riporta tutto all’ordine.

Le scarpe sono un paio delle bellissime ballerine marcate Chanel, color beige e con punta nera. Mentre sulla camicia indossa un blazer molto elegante e di color scuro, che mette in risalto la camicia e gli shorts.