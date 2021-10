Ecco le anticipazioni di Una Vita. Le donne di casa sono una furia con Servante e Fabiana. Ecco che cosa è successo

Arrivano le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita che andrà in onda giovedì 7 ottobre 2021 su Canale 5. Ci sono numerose novità che parlano di una rabbia furiosa da parte di Aloida, Casilda e Marcelina nei confronti di Servante e Fabiana.

Le due proprietarie della pensione, infatti, hanno scatenato l’ira furiosa delle tre domestiche. Per partecipare al concorso delle pensioni, infatti, hanno dovuto ricorrere ad alcuni stratagemmi molto ingegnosi, ma questo ha scatenato l’ira delle donne di casa. Ecco cosa è successo.

Una Vita: la furia delle domestiche contro Servante e Fabiana

Arrivano finalmente le anticipazioni di una delle soap opera spagnole più amate dai telespettatori italiani. La serie tv, in onda su Canale 5, ha conquistato il favore dei telespettatori, che non vedono l’ora di godersi la puntata di giovedì 7 ottobre.

LEGGI ANCHE –> TALE E QUALE SHOW, LA FURIA DI ALBA PARIETTI: MAI VISTA COSÌ

Non tira una buona aria nella pensione di Servante e Fabiana. Qualcosa ha infatti scatenato la rabbia delle domestiche e le tre giovani Aloida, Casilda e Marcelina sono una furia con le due proprietarie dopo la partecipazione al concorso delle pensioni.

Le due, infatti, hanno dedicato tutte loro stesse per partecipare e provare a vincere la grande somma di denaro messa in palio dal concorso delle pensioni. Ma per inoltrare la loro partecipazione e risultare idonee, hanno escogitato un piano ingegnoso.

La madre di Cattelana, insieme all’ex portinaio, hanno finto di essere sposati e, addirittura, di avere dei figli. Il piano coinvolgeva anche una delle domestiche della casa, che avrebbe dovuto fingere di essere la loro figlia. Ma le tre ragazze hanno avuto da ridire e ora tira una brutta aria.

Tutte loro, infatti, avevano il desiderio di ricoprire il ruolo della figlia, così, per risolvere la questione in maniera pacifica, Lolita deciderà di fingere che le figlie saranno addirittura 3! In questo modo nessuno sarà scontentata e tutte reciteranno la propria parte.

Nonostante l’idea ingegnosa, però, Servante e Fabiana non riusciranno a vincere il concorso e dovranno accontentarsi del premio di coppia più simpatica. Ma le domestiche sono furiose: Casilda, Aloida e Marcelina, infatti, sono indiavolate con Servante e Fabiana per non aver ricevuto nemmeno un “grazie” per il loro aiuto con il concorso.

LEGGI ANCHE –> JOELE CACCIATO DA UOMINI E DONNE: ARRIVA LA VERITÀ DELLA CORTEGGIATRICE ILARIA

Cosa succederà quindi a questo punto? Lo scopriremo durante la prossima puntata di Una Vita. Appuntamento quindi a giovedì 7 ottobre 2021, ore 14:10 su Canale 5.