L’ex corteggiatrice – Vanessa – ha condiviso con i suoi followers uno dei suoi più grandi disagi. Questo problema le causa delle insicurezze.

Abbiamo conosciuto Vanessa Spoto durante la scorsa edizione di Uomini e Donne – dating show condotto da Maria De Filippi. La corteggiatrice toscana fu la scelta del tronista Massimiliano Mollicone, il quale la preferì alla rivale Eugenia Rigotti. La loro storia d’amore, tuttavia, durò soltanto qualche mese. Inoltre, nelle ultime settimane, i due sono stati al centro del gossip per lo scontro social che li vedeva protagonisti: Massimiliano ha accusato Vanessa di non collaborare in casa e quest’ultima è rimasta indignata per le accuse pubbliche dell’ex fidanzato.

Insomma, come spesso accade – purtroppo – la coppia non si è separata pacificamente e, come di consuetudine, i panni sporchi si sono lavati proprio sul web. Tralasciando questo aspetto, Vanessa Spoto finì nella gogna mediatica anche per un altro motivo: alcuni haters criticarono aspramente il suo aspetto fisico.

Vanessa – quel difetto che le crea profondo disagio

Durante il periodo estivo, Vanessa Spodo cadde vittima del body shaming: moltissimi haters di Instagram la attaccarono in riferimento alla forma e grandezza del suo seno. Il post incriminato, sarebbe relativo ad un’immagine della corteggiatrice in costume. Inizialmente, fu lo stesso Massimiliano Mollicone ad intervenire e Vanessa Spoto decise di non pronunciarsi più di tanto.

Tuttavia, negli ultimi giorni, Vanessa ha confessato di avere proprio un disagio fisico relativo al suo seno e, di conseguenza, l’attacco degli haters proprio sul suo punto debole, la toccò parecchio. L’ex corteggiatrice ha raccontato che – in passato – possedeva una quinta abbondante; con il dimagrimento repentino, Vanessa perse tre taglie e di conseguenza la parte appare in un certo senso ‘sgonfia’ e non più soda e abbondante come un tempo.

La Spoto ha spiegato che non riesce neanche a guardarsi allo specchio e che, quando si spoglia, cerca di evitare con lo sguardo questa parte del corpo. Inoltre, il ragazzo che venne prima di Massimiliano, ai tempi della loro relazione, criticava moltissimo la ragazza per questo ‘difetto’ fisico, causandole un vero e proprio trauma.

“Tendo a non guardarlo, mai. Evito. Mi vesto velocemente e faccio finta di nulla” – ha dichiarato in seguito ad un ask di Instagram. Eppure, Vanessa rimane comunque una bellissima ragazza. Purtroppo il body shaming è una tendenza che si sta diffondendo sul web: bombardati da immagini di corpi perfetti – frutto di illusione e photoshop – il popolo del web tende a puntare il dito contro chi non rispetta quei canoni di bellezza impossibili. I corpi reali sono altri, sono quelli che contano davvero e, purtroppo, Vanessa non è la prima e non sarà neanche l’ultima a ricevere critiche sul suo aspetto fisico.