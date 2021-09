La storia d’amore tra Vanessa Spoto e Massimiliano è finita solo qualche giorno fa. I due dopo essere usciti insieme da Uomini e Donne hanno capito di non essere fatti l’uno per l’altra. L’ex corteggiatrice oggi si è mostrata così sui social. Vediamola insieme.

A breve rivedremo su Canale 5 la nuova stagione di Uomini e Donne. I fan del programma di Maria De Filippi non vedono l’ora di scoprire tutte le novità sui nuovi tronisti e cosa accadrà nelle prossime puntate.

Nel frattempo i precedenti protagonisti continuano ad essere al centro dei gossip. Questa volta a far parlare di se è stata Vanessa Spoto. Sicuramente gli appassionati della trasmissioni si ricorderanno sicuramente di quando, non molto tempo fa Massimiliano Mollicone ha scelto la bella corteggiatrice.

Purtroppo tra i due la relazione è già giunta al termine. Nonostante sia Massimiliano che Vanessa abbiano spiegato le motivazioni della separazione attraverso i loro profili social, per i fan è stato un vero proprio colpo al cuore. Ma anche per i due protagonisti non è stato facile parlare della questione, per entrambi infatti è stata una scelta molto sofferta.

Qualche ora fa, Vanessa si è mostrata così sui social. Vediamo come sta la ragazza dopo la rottura con l’ex tronista.

Vanessa dopo la rottura con Massimiliano “ Il coraggio è fatto di paura “

Vanessa Spoto qualche ora fa ha pubblicato alcune foto sul suo profilo Instagram, ovviamente come si aspettavano i fan il suo stato non è dei migliori, soprattutto per via della rottura di qualche giorno fa con Massimiliano.

La giovane ragazza ha scritto in una foto “il coraggio è fatto di paura” e poi “cambiamenti” i followers si domandano a quali cambiamenti si riferisca l’ex corteggiatrice, probabilmente Vanessa, dopo la delusione amorosa è pronta a dare una scossa alla sua vita.

Per scoprire cosa accadrà non ci resta che aspettare le sue prossime storie sul suo profilo Instagram. Voi cosa ne pensate?