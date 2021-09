Le condizioni di Antonino Spinalbese dopo l’incidente. Ecco come sta il compagno di Belen e quanti kg ha perso il fotografo

Dopo l’incidente in allenamento, Antonino Spinalbese, compagno di Belen Rodriguez, si mette a nudo con i propri fan e mostra le conseguenze dell’infortunio. Nell’ultimo periodo è dimagrito molto e la sua forma fisica ne ha risentito. Ecco come sta.

Il fotografo ed hair stylist ha fatto preoccupare moltissimi dei suoi follower e, in prima persona, la sua compagna, Belen Rodriguez. Il bellissimo Antonino si è ripreso ma ora ha mostrato a tutti a quali conseguenze è andato in contro dopo l’incidente.

Ecco come sta Antonino Spinalbese dopo l’incidente

Modello ed ex hair stylist, Antonino Spinalbese è entrato al centro delle cronache dello spettacolo dopo il suo fidanzamento con la bellissima modella argentina Belen Rodriguez. I due si amano molto, ma di recente un incidente al bellissimo Antonino ha turbato non poco la coppia.

Grande appassionato di fitness e molto attento alla sua forma fisica, Antonino Spinalbese ha avuto un recente incidente. Il modello ha infatti avuto un rovinoso incidente mentre si allenava in palestra. L’episodio ha fatto preoccupare non poco i suoi fan e la sua bellissima fidanzata Belen.

A causa dell’incidente, Antonino ha incrinato due costole e ha dovuto passare del tempo in riabilitazione. Dopo quasi un mese di stop, Spinalbese ha avuto, ovviamente, delle ripercussioni sul proprio peso, tanto da arrivare a perdere circa 6 kg.

Ma il fotografo non si è lasciato andare e, dopo un po’ di riposo, ha ripreso gli allenamenti. I risultati sono stati diffusi da lui stesso, che ha condiviso una storia su Instagram dove mostra di aver perso molto peso. Il compagno di Belen, diventato padre della piccola Luna Marì, ha spiegato ai suoi followers di aver perso 6 kg.

Ma Antonino non dispera e sempre sui suoi profili social annuncia di voler raggiungere un ambizioso obiettivo pur di tornare in forma. Spinalbese ha infatti annunciato di voler riprendere più di 10 chili e che tornerà presto ad allenarsi con un personal trainer per raggiungere il suo traguardo con successo.