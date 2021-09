Alba Parietti ha deciso di cambiare il suo look. Per l’occasione si è rivolta uno specialista del settore, ovvero Federico Fashion Style. Vediamola in tutta la sua bellezza.

Alba Parietti è senza dubbio una delle donne più belle del mondo dello spettacolo.

Da sempre è apprezzata dal pubblico a casa per via del suo forte carattere e soprattutto per il fatto di non avere peli sulla lingua.

Infatti, la showgirl, in ogni tipo di occasione, ha sempre detto la sua opinione senza mai pensare alle conseguenze delle sue parole.

Nell’ultimo periodo, Alba, è finita più volte al centro dell’attenzione per via della partecipazione di suo figlio, Francesco Oppini, al Gf Vip.

Il giovane cronista, all’interno della casa, ha spesso menzionato sua madre, soprattutto per via del loro rapporto per certi versi conflittuale.

Ma non solo, Alba ha anche utilizzato i social come mezzo di difesa per via dei ripetuti attacchi verso suo figlio.

Da quel momento la showgirl si diverte a tenere sempre informati i suoi followers su tutto ciò che le accade. Infatti nelle ultime ore ha postato una foto in cui non si può non notare il suo cambiamento di look.

Per l’occasione Alba si è rivolta al migliori tra gli specialisti, Federico Fashion Style. Vediamo la sua trasformazione.

Alba Parietti stravolge il suo look da Federico Fashion Style

Nelle ultime ore Alba Parietti ha deciso di cambiare totalmente look.

La showgirl si è rivolta al parrucchiere più famoso tra i vip, Federico Fashion Style. L’hair stylist è riuscito a trasformare Alba in una dea.

La showgirl grazie al nuovo taglio sembra ringiovanita, la chioma molto più folta e bionda la rendono ancora più seducente.

Alba sembra rimasta molto soddisfatta dal trattamento di Federico, anche i fan hanno apprezzato il nuovo look infatti hanno iniziato a bombardarla di complimenti.

