Ecco quando arriva in Italia The Good Doctor. L’imminente ritorno della serie tv su Raidue porterà incredibili novità

L’attesa è finita: sta per tornare finalmente The Good Doctor. La serie tv in onda su Rai Due non viene trasmessa in Italia dal 26 marzo 2021, quando andò in onda la decima puntata. Ora l’arrivo è imminente e i telespettatori non vedono l’ora.

La serie, infatti, è stata molto apprezzata dal pubblico televisivo italiano, piazzandosi subito tra le serie tv più viste. Il Medical Drama è entrato nelle case degli italiani e il protagonista, Freddie Highmore, che ha fornito delle interpretazioni fantastiche.

The Good Doctor, ecco quando tornerà in Italia

Finalmente in Italia torna The Good Doctor, dopo la lunga pausa durata quasi 7 mesi si stanno scaldando i motori per la ripartenza della serie tv che vede protagonista Shaun Murphy e i suoi colleghi.

LEGGI ANCHE –> TALE E QUALE SHOW, LA FURIA DI ALBA PARIETTI: MAI VISTA COSÌ

È arrivata infatti finalmente la notizia ufficiale del ritorno di The Good Doctor, che tornerà in onda ad ottobre 2021. Secondo le notizie che arrivano dai palinsesti, la Rai proporrà due episodi a settimana fino ad arrivare a l’attesissima puntata finale.

Sono previste infatti 12 puntate che andranno in onda in 5 appuntamenti. Si partirà quindi dall’undicesima puntata (dal titolo “We’re All Crazy Sometimes” che andrà in onda giovedì 14 ottobre 2021 su Rai 2), mentre il 15 ottobre andrà in scena la dodicesima puntata: “Teeny Blue Eyes”.

Solo una settimana dunque ci separa dal grande ritorno di The Good Doctor, ma possiamo già darvi qualche anticipazione. Nell’undicesima puntata finalmente vedremo come andrà la gravidanza di Lea Dilallo, in dolce attesa nell’ultima puntata.

Inoltre, i fan della serie dovranno dire addio allo storico personaggio Claire Browne. Antonia Thomas, interprete del personaggio, ha infatti deciso di dedicarsi ad altri progetti. Il dottor Aaron Glassman avrà a che fare con un delicatissimo intervento chirurgico e dovrà scegliere i migliori specializzandi per portarlo a termine.

LEGGI ANCHE –> JOELE CACCIATO DA UOMINI E DONNE: ARRIVA LA VERITÀ DELLA CORTEGGIATRICE ILARIA

L’appuntamento con The Good Doctor 5 è fissato dunque al 17 ottobre 2021 su Rai 2. Riscaldate i motori e tenetevi pronti! Ci sarà molto da vedere.