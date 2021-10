Fabrizio Frizzi: la figlia Stella è cresciuta ed è uguale a lui, eccola

Il grande Fabrizio Frizzi aveva una figlia di nome Sara. Oggi è uguale a lui e cresce con sua madre

Da quando l’immenso grandissimo Fabrizio Frizzi ci ha lasciato in tanti si sono preoccupati di sapere come stesse andando la vita di sua moglie Carlotta Mantovan e di tutta la sua famiglia. L’attenzione per sua moglie e per i suoi figli si è mantenuta nel tempo, anche per la bellissima eredità che ha lasciato il presentatore.

In particolare sua figlia Stella rappresenta un ricordo vivo del presentatore. In tantissimi, infatti, affermano come la graziosa bambina sia uguale a lui e che, con il passare del tempo, la figlia di Fabrizio Frizzi diventi sempre più simile a suo padre.

Fabrizio Frizzi: sua figlia stella è uguale a lui

La moglie di Fabrizio, Carlotta Mantovan, ha sofferto molto la perdita del suo caro marito e, dopo un po’ di tempo e grazie all’aiuto dei suoi amici e della sua famiglia ha ripreso a vivere, soprattutto per il bene dei suoi cari.

La giornalista e presentatrice è molto attiva sui social e spesso condivide con gli utenti alcuni attimi della sua vita. A volte, nelle foto, è in compagnia con la sua bella figlia Stella con la quale condivide la passioni per l’equitazione.

I numerosi fan della giornalista hanno spesso avuto modo di apprezzare le foto della piccola Stella, con cui sua madre passa la maggior parte del tempo. Con il passare degli anni, in tanti hanno notato una somiglianza pazzesca con il suo papà.

In alcune foto, inoltre, si nota come la piccola segua alcune passioni del padre, come quella di suonare il pianoforte. La bella Stella sarà sicuramente felice di aver avuto un padre come Fabrizio Frizzi e di crescere in una splendida famiglia che le permetterà di seguire i suoi insegnamenti.

La famiglia Frizzi è circondata infatti dall’amore delle persone che amavano Fabrizio e da tutti quegli amici di Carlotta che, in questi anni, le sono stati vicini, in particolare la sua migliore amica Antonella Clerici, con cui condivide passioni e tempo libero.