L’ex moglie di Fabrizio Frizzi ha ritrovato il sorriso in compagnia di una famosa presentatrice. Ecco con chi era Carlotta Mantovan

Dopo il grave lutto, Carlotta Mantovan ha deciso di dedicarsi completamente alla famiglia e a sua figlia Stella. Insieme coltivano passioni e vivono nuove esperienze. Con loro c’è anche una figura dello spettacolo molto nota.

Dopo la scomparsa del grande Fabrizio Frizzi, la moglie e la figlia non sono state lasciate sole. Godono di grande compagnia e spesso sono insieme ad amici e familiari. In particolare, una famosa conduttrice italiana ha pubblicato una foto insieme alla bella Carlotta. Ecco chi è

Carlotta Mantovan in compagnia di Antonella Clerici

Insieme a sua figlia Stella, Carlotta Mantovan ha deciso di continuare la propria vita e dedicarsi a sua figlia. Insieme passano il tempo e si dedicano all’equitazione, sport per cui entrambe sono appassionate.

LEGGI ANCHE –> UOMINI E DONNE, PERCHÉ KARINA CASCELLA HA LASCIATO IL PROGRAMMA? LA VERITÀ

Dopo giorni tristissimi dovuti al lutto del marito, Carlotta Mantovan non è stata lasciata sola. L’affetto della famiglia non è venuto a mancare, ma anche quello di amici ed ex colleghi, tra questi sicuramente c’è Antonella Clerici.

In una foto postata dalla bella Antonella, infatti, si vede una sorridente Carlotta Mantovan in compagnia della famosa conduttrice televisiva. Le due sono molto amiche e hanno passato un po’ di tempo insieme nel caldo di questa estate.

Nella descrizione della foto, Antonella Clerici ha scritto: “Noi amiche per sempre”. Accanto a loro, ci sono le loro figlie Stella e Maelle, entrambe molto amiche. Antonella e Carlotta sono sempre state amiche, oggi il loro rapporto continua tra belle esperienze e ricordi.

Anche Carlotta Mantova, infatti, è una conduttrice televisiva e ha avuto un passato nel mondo dello spettacolo. La giornalista ha avuto una lunga carriera e ha partecipato ad un’edizione di Miss Italia.

LEGGI ANCHE –> IL VOLO, QUANTO GUADAGNANO I TRE TENORI ITALIANI? ECCO LE CIFRE

Nel 2018, ha condotto “Tutta Salute” su Rai 3 e nel 2018 ha condotto “Portobello” su Rai 1. Carlotta e Fabrizio si sono conosciuti nel 2002 e, dopo 12 anni, hanno deciso di sposarsi nel 2014 dopo aver avuto la piccola Stella.