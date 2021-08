Matteo Branciamore è ricordato per il suo ruolo ne “I Cesaroni”, ma come mai oggi si è allontanato dagli schermi? La risposta stupirà tutti: ecco che cosa è successo.

È stato molto apprezzato dal pubblico televisivo nel ruolo di Marco Cesaroni, il figlio nella famiglia romana che ha tenuto incollati alla tv milioni di telespettatori di Canale 5 dal 2006 al 2014. Stiamo parlando di Matteo Branciamore, che qualche anno fa era l’idolo delle adolescenti. Ma dopo “I Cesaroni” l’attore si è allontanato dalle scene, che cosa è successo? Scopriamolo insieme.

Classe 1981, Branciamore è nato a Roma. Dopo aver concluso le scuole superiori, si iscrive alla facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università “La Sapienza” di Roma, senza però portare gli studi a conclusione. Decide infatti di dedicarsi al teatro, frequentando diversi corsi che gli permettono di perfezionare la recitazione ed ottenere diverse collaborazioni prima in teatro, poi al cinema e in televisione. In particolare, riesce ad entrare in contatto con Giulio Scarpati e Giovanna Mori, e da lì ha inizio il decollo della sua carriera. È nel 2006 che la sua popolarità esplode con “I Cesaroni“. Non solo lui, ma anche Alessandra Mastronardi è stata lanciata dalla serie tv italiana, nella quale interpretava Eva, la sorellastra di Marco che era innamorato di lei.

Matteo Branciamore, che fine ha fatto? Dopo l’esperienza con la serie tv sulla famiglia romana, Branciamore è però sparito dagli schermi, nonostante il successo ottenuto. Per un lungo periodo si è ritirato dalle scene, ma senza mai dimenticarsi dell’altra sua grande passione: la musica. Da sempre infatti Matteo ha continuato a coltivare anche il suo talento nella musica, e infatti ha fatto uscire due album: “Parole nuove” e “Ovunque andrai”.

Ma come mai l’attore ha lasciato la recitazione in televisione? A svelarlo è stato lui stesso durante un’intervista per il settimanale “Chi”.

A fermarlo è stato un problema non indifferente. Una malattia lo affliggeva e ha dovuto e voluto prendersi del tempo per combatterla nel migliore dei modi e vincerla una volta per tutte per poter tornare a lavorare sul set ancora più forte di prima.

Matteo ha rivelato che era affetto da una forma di dipendenza dal sesso che era arrivata a condizionare tutta la sua vita. È riuscito a sconfiggerla grazie alla terapia psicologica giusta e adatta a sé.

Cosa fa oggi Matteo?

Dopo essersi preso dell’abbondante tempo per risolvere i propri problemi, oggi Matteo è fidanzato con una splendida ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo, Ludovica Del Cimmuto. Non solo, è tornato anche a recitare. Certo, il ruolo e la visibilità non sono quelli del periodo de “I Cesaroni”. L’ultimo lavoro di recitazione che ha fatto, infatti, è una web serie che si chiama “L’amore ha i tempi del virus” e che si può vedere su YouTube.