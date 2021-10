NCIS è pronto a dare l’addio definitivo ad uno dei personaggi storici del telefilm? Ci sono alcuni indizi che lo proverebbero.

NCIS (Unità anticrimine) è una serie televisiva statunitense che va in onda dal 2003. In America va in onda la diciannovesima stagione e molti fan sembrano convinti che il capo di tutta l’unità, Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon), sia pronto per l’addio definitivo.

Ma è veramente così? Molti indizi sono stati lasciati e anche l’introduzione di nuovi personaggi potrebbe far pensare a questa soluzione.

Nella seconda puntata di questa nuova serie, infatti, ha fatto il suo ingresso Alden Parker (Gary Cole): secondo molti fan potrebbe prendere il posto del protagonista. Ma non è solo questo che lo fa pensare.

Infatti, la terza puntata si è conclusa con Gibbs che si era recato sulla tomba di Shannon e Kelly. Ma andiamo a vedere cosa ci aspetta nella quarta puntata di NCIS.

NCIS: Gibbs lascerà la serie?

Dal sito web Spoiler Tv è stato rilasciato il promo della quarta puntata, dove possiamo vedere Leroy Jethro Gibbs partire per l’Alaska, insieme a Tim McGee (Sean Murray). Il capo dell’unità, infatti, dovrà seguire la pista che gli è stata fornita dal sicario della Sonova Industries, Paul Lamere.

Quest’ultimo, infatti, prima di suicidarsi ha detto a Gibbs di parlare con una piccola comunità di pescatori nel sud-ovest dell’Alaska. In questo luogo, l’azienda sta costruendo una miniera di rame.

Alcune delle vittime che sono state uccise sono collegate proprio alla Savona. I fan ora si chiedono se l’epilogo di questa indagine potrebbe rappresentare per il protagonista l’occasione per lasciare la serie. In che modo? I fan hanno ipotizzato che potrebbe rimanere in Alaska o addirittura rimanere vittima lui stesso.

Non sappiamo purtroppo altro. Ma l’attore che interpreta Gibbs, ha fatto sapere di volere “alleggerire il suo carico di lavoro”.

Non ci resta che aspettare i nuovi episodi di questa nuova serie, che è piena di colpi di scena.

Il protagonista che molti fan amano, Leroy Jethro Gibbs lascerà veramente la serie NCIS? I fan sono molto preoccupati per la sua sorte. Non possiamo fare altro che aspettare e vedere.